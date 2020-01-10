Çermik'te evde uyuşturucuya tutuklama

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Çermik'te evde uyuşturucuya tutuklama

DHA

DİYARBAKIR´ın Çermik ilçesinde, polis tarafından arama yapılan evde 6 kilo 900 gram esrar ve bir miktar sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

DİYARBAKIR´ın Çermik ilçesinde, polis tarafından arama yapılan evde 6 kilo 900 gram esrar ve bir miktar sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve satışının önlenmesine yönelik yaptığı çalışma kapsamında, Yılmaz A.'nın Çukur Mahallesi'nde bulunan evinde savcılık talimatıyla arama yaptı. Yapılan aramada, paket halinde 6 kilo 900 gram esrar, bir miktar sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve 28 kurşun ele geçirildi. Uyuşturucu ve silaha el koyan ekipler, Yılmaz A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen Yılmaz A., çıkarıldığı mahkemece 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

DİYARBAKIR

10 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:02
  • GÜNEŞ 07:28
  • ÖĞLE 12:31
  • İKİNDİ 15:03
  • AKŞAM 17:24
  • YATSI 18:46
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Torununa kavuştu, evlat nöbetindeki aileleri yalnız bırakmadı
YEREL HABERLER Torununa kavuştu, evlat nöbetindeki aileleri yalnız ...
İkinci Çiftlik Bank vurgununda 5 tutuklama daha
YEREL HABERLER İkinci Çiftlik Bank vurgununda 5 tutuklama daha
Diyarbakır'daki çiftlik dolandırıcılığında 5 tutuklama daha
YEREL HABERLER Diyarbakır'daki çiftlik dolandırıcılığında 5 ...
Sınav Koleji basketbol takımı, bölge turnuvasında Diyarbakır’ı temsil edecek
YEREL HABERLER Sınav Koleji basketbol takımı, bölge turnuvasında ...
Vali Güzeloğlu gazetecilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Vali Güzeloğlu gazetecilerle bir araya geldi
HDP önünde gerginlik, aileler fenalaştı
YEREL HABERLER HDP önünde gerginlik, aileler fenalaştı
"Arkadaşımın yanına gideceğim" diyerek evden çıktı, bir daha haber alınamadı
YEREL HABERLER "Arkadaşımın yanına gideceğim" diyerek evden çıktı, ...
Diyarbakırlı iş adamından yerli otomobil ve Kanal İstanbul projelerine destek
YEREL HABERLER Diyarbakırlı iş adamından yerli otomobil ve Kanal ...
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 130'uncu gününde
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 130'uncu gününde
Bismil Belediyesi öğrencileri sinemayla buluşturmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Bismil Belediyesi öğrencileri sinemayla buluşturmaya ...
6 kişinin öldüğü, 9 kişinin de yaralandığı olaya karışmışlardı, yakalandılar
YEREL HABERLER 6 kişinin öldüğü, 9 kişinin de yaralandığı olaya ...
Aileler direniyor, terör örgütü PKK çözülmeye devam ediyor HDP önündeki ailelerden biri daha evladına kavuştu Evlat nöbetinin 120’nci gününde torunu İbrahim Halil Kadran için oturma eylemine katılan Halime Kadran torunuyla buluştu Torununu kapıda gören gözü yaşlı nine, evladına sarıldığı anda baygınlık geçirdi
YEREL HABERLER Aileler direniyor, terör örgütü PKK çözülmeye devam ...
Alman kurdunu ağaca asarak öldürdü
YEREL HABERLER Alman kurdunu ağaca asarak öldürdü
Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş: “İş ile aile yaşamının uyumlu hale getirilmesinde büyük bir sorumluluğumuz var” Diyarbakır’da Sağlık-Sen Kadın Komisyonu İstişare Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş: “İş ile aile ...
Köy okullarındaki çocukları unutmadılar Sosyal proje ile köy okulundaki öğrencileri sevindirdiler
YEREL HABERLER Köy okullarındaki çocukları unutmadılar Sosyal proje ...
Lice'de 2 ton 80 kilo esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Lice'de 2 ton 80 kilo esrar ele geçirildi
Diyarbakır'da HDP önündeki bir aile daha evladına kavuştu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da HDP önündeki bir aile daha evladına ...
HDP önündeki eylemde 130'uncu gün
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 130'uncu gün
Jandarmadan terörün finans kaynağına büyük darbe Kıran-11 narko terör operasyonu kapsamında Lice kırsalında 2 ton 80 kilo esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Jandarmadan terörün finans kaynağına büyük ...
Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde bekleyen ailelerden biri daha evladına kavuştu
YEREL HABERLER Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde bekleyen ...
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 ton uyuşturucu madde ele geçirildi.
YEREL HABERLER Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 ...
Diyarbakır'da tehlike saçan metruk yapılar yıkılıyor
YEREL HABERLER Diyarbakır'da tehlike saçan metruk yapılar yıkılıyor
4'üncü kattaki sınıfın penceresinden atlayan Rojbin, hayati tehlikeyi atlattı
YEREL HABERLER 4'üncü kattaki sınıfın penceresinden atlayan Rojbin, ...
Ağzı toprakla doldurup öldüren şahsın katil zanlısı yakalandı
YEREL HABERLER Ağzı toprakla doldurup öldüren şahsın katil zanlısı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X