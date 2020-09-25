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Bakan Varank: Diyarbakır'ın gündemi terör değil, istihdamdır, üretimdir, eğitimdir

DHA

Bakan Varank: Diyarbakır'ın gündemi terör değil, istihdamdır, üretimdir, eğitimdir


Mehmet Mucahit CEYLAN-Serdar SUNAR/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, Cazibe Merkezleri ve Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı'nda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Diyarbakır'ın gündemi terör değil istihdamdır, üretimdir, eğitimdir. Bunu tersine çevirmek isteyenlere bir an dahi göz açtırmayacağız" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, çeşitli inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a geldi. Kentteki temaslarına Vali Münir Karaloğlu'nu ziyaret ederek başlayan Bakan Varank, daha sonra beraberindeki AK Parti milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Oya Eronat, Ebubekir Bal ile birlikte Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nda düzenlenen Cazibe Merkezleri ve Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı'na katıldı.
'DİYARBAKIR'I ÇOK YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ'
Programın açılış konuşmasını yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Diyarbakır'a müjdelerle geldiklerini söyledi. Bugün Diyarbakır'ın ve bölgenin kalkınmasına katkıda bulunacak 7 farklı projeye imza atacaklarını söyleyen Bakan Varank, yerel potansiyeli güçlendirecek 20 milyon liralık kaynağı Diyarbakır'a kazandıracakların aktardı. Bakan Varank, "Bu imzalar sayesinde mesleki eğitim, tarımsal kalkınma, turizm ve kadın istihdamı gibi farklı alanlarda vatandaşımıza doğrudan dokunan projeler hayata geçecek. Diyarbakır'ı çok yakından takip ediyoruz. Burası mevcut kapasitenin çok daha ötesinde işler yapabilecek bir potansiyele sahip. Bu potansiyeli açığa çıkarmak için çalışmalarımıza hız kazandırdık. Son 8 senede özel sektörün 7 milyar liraya yaklaşan yatırımını, teşvik belgelerimizle destekledik. Bu sayede 56 bin vatandaşımıza yeni iş kapıları açıldı. 5 bin KOBİ, KOSGEB desteklerinden faydalandı. Yine 15 bin vatandaşımız KOSGEB'in verdiği girişimcilik eğitimlerine katıldı. Karacadağ Kalkınma Ajansımız, sadece son 2 senede 142 projeyi destekledi. Emek yoğun sektörlerin geliştirilmesi ve istihdamın artırılması amacıyla Diyarbakır Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ni kurduk. Sadece bu sene 11 milyon liranın üzerinde ödenek tahsis ettik. 2020 sonunda tüm altyapı çalışmaları inşallah tamamlanacak. Halihazırda 4 firmamız fabrika inşaatlarını tamamladı, makinelerini kurdu, çok kısa bir süre içinde üretime geçecek. Burada 65 firmaya yer tahsisi yapılmasını bekliyoruz. Bu sayede yaklaşık 1,5 milyar lira tutarında sabit yatırım ve 10 bin vatandaşımızın istihdamı mümkün olacak" dedi.
'TOHUM ANALİZ, TESCİL VE SERTİFİKASYON LABORATUVARI KURACAĞIZ'
Cazibe Merkezlerini Destekleme Programıyla yaklaşık 15 milyon lira bütçesi olan 4 projemiz hayata geçeceğini anlatan Bakan Varank, 400 metrekarelik alanda tohum analiz, tescil ve sertifikasyon laboratuvarı kurulacağını ifade etti. Bakan Varank, "Ticaret ve Sanayi Odamızla, Bağlar ilçesinde atıl durumdaki 3 bin 200 metrekarelik bir binayı tadil edecek ve altyapısını çağrı merkezi yatırımına uygun hale getireceğiz. Sonraki adımda en fazla istihdam garantisi sunan özel sektör yatırımına bu binayı kiralayacağız. Tohumculuk Araştırma ve Geliştirme Merkezi Projesiyle Diyarbakır Teknokent'teki 400 metrekarelik alanda tohum analiz, tescil ve sertifikasyon laboratuvarı kuracağız. Bu laboratuvar, Diyarbakır ve bölge illerine uygun maliyetle hizmet verecek, Ar-Ge çalışmalarını destekleyecek, üreticileri bilinçlendirecek ve tarımda genç girişimcilerin yetişmesini sağlayacak.  Biz burada her yıl ortalama 400 üreticiye danışmanlık hizmeti vermeyi planlıyoruz. Kurulacak laboratuvar sayesinde, firma başına tohum üretimini 6 bin tondan 15 bin tona çıkarmayı hedefliyoruz. Bu proje aynı zamanda yerli ve milli tohum çeşitliliğini artırarak, sektörde ilave 2 bin istihdama da kapı aralayacak" diye konuştu.
'DİYARBAKIR'IN GENÇLERİNİ ÇARPIK İDEOLOJİLERİYLE ZEHİRLEMEYE ÇALIŞANLARA FIRSAT VERMEYECEĞİZ'
Konuşmasında birlik ve beraberlik mesajını da verene Bakan Varank, Diyarbakır'ın gündeminin terör değil, yatırım olduğuna vurgu yaptı. Bölgede terörün son bulması için mücadelenin süreceğini anlatan Bakan Varank, şöyle konuştu:
"Diyarbakır'ı gastro-turizmle de geliştirmek istiyoruz. Kuracağımız Gastro İnovasyon Merkezi´yle ilimizin yöresel ürünlerini ekonomiye kazandıracak, üretim ve pazarlama süreçlerini destekleyecek, eğitim ve danışmanlık hizmetleri vereceğiz. Bugün hamdolsun yine, Diyarbakır ve bölgemiz için yatırımdan, istihdamdan, eğitimden bahsediyoruz. Bölgeyi yıllarca bu gündemden uzak tutup, terörün karanlığında boğmaya çalışanlar, geri kalmışlığı, mahrumiyeti, imkansızlığı bu bölgenin kaderi yapmak isteyenler oldu.  Bunlar tabii ki hala var. Ama biz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bölgede terörün son bulması, huzurun hakim olması, insanımızın refahının yükselmesi için canla başla mücadele ettik, ediyoruz. Hem kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi perçinleyecek hem de istismar alanlarını ortadan kaldıracak adımlarımızı attık, atmaya devam ediyoruz. Diyarbakır'da ve bölgede açılan her fabrikanın, yapılan üretimin, sağlanan her istihdamın Türkiye'nin diğer bölgelerine göre çok daha büyük anlamlar taşıdığının farkındayız. Bu yüzden Diyarbakır'ın gençlerini uyuşturucuyla ve çarpık ideolojileriyle zehirlemeye çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. Çocukları hain terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ve onlara kavuşma ümidiyle 1 yılı aşkın süredir evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerini buradan selamlıyorum. Onların bu kararlı duruşu, inanıyorum ki bölgede istismar siyaseti yürütenlerin yüzüne her gün bir tokat gibi iniyor. Biz de o annelerimizin direnişinden, kararlılığından ilham alıyoruz. Diyarbakır ve bölgemizde istismar siyasetinin tüm etkilerini ortadan kaldırmak için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Artık şunu çok açık yüreklilikle söyleyebiliriz; Diyarbakır'ın gündemi terör değil, istihdamdır, üretimdir, eğitimdir. Bunu tersine çevirmek isteyenlere bir an dahi göz açtırmayacağız. Birliğimizi, beraberliğimizi Rabbimin izniyle her zamankinden daha da güçlü kılacağız."DHA-Politika Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Serdar SUNAR
2020-09-25 11:34:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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