Bakan Varank: Diyarbakır'ın gündemi terör değil, istihdamdır, üretimdir, eğitimdir (2)



BAKAN VARANK: 67 EKİM OLAYLARINI, BU İHANETİ BİZ ASLA UNUTMAYIZ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Diyarbakır'da katıldığı Sanayi Mektebi açılış programında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2014'te, 37 kişinin yaşamını yitirdiği, 'Kobani olayları' olarak bilinen terör eylemlerine yönelik başlatılan soruşturmaya ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Varank, Türkiye'yi terör iklimiyle dize getirme planlarının ilk aşaması olan 6-7 Ekim olaylarını unutmayacaklarını ifade ederek, "Tabi bugün gündem biraz sıcak. Kobani olaylarını bahane edip şehirlerimizi talan edenler hakkında yürütülen bir soruşturma neticesinde adli işlemler yapılıyor. Şimdi bi takım kişiler çıkıp, 6 yıl sonra mı bu işlemler yapılıyor diye yaygara çıkarmaya çalışıyor. Yapılan uygulama tabi ki adli mercilerin takdiri. Ama şunu açıkça söylemek istiyorum. Günlerce şehirlerimizi yakıp yıkan, kamu binalarımızı talan eden, Yasin Börü başta olmak üzere birçok sivilimizin canına kasteden bu olayları, bu işin sorumlularını unutacağımızı sanıyorlarsa, büyük yanılgı içindeler. Türkiye'yi terör iklimiyle dize getirme planlarının ilk aşaması olan 6-7 Ekim olaylarını, bu ihaneti biz asla unutmayız. Hamdolsun, büyük bir mücadele sergileyerek, bize kurulan tüm tuzakları tersine çevirdik. Türkiye'yi, Diyarbakır'ı o günlere geri döndürmeye çalışanlara asla müsaade etmeyeceğiz. İşte Sanayi Mektebi gibi yatırımlar bu iklimi özleyenlerin hayallerini bozmaya devam edecek" dedi.DHA-Politika Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Serdar SUNAR

2020-09-25 12:36:43



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