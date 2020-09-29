HDP önündeki evlat nöbetinde 18'inci kavuşma

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Burak EMEK-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,(DHA) DİYARBAKIR'da HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerden Fettah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma (22), ikna girişimiyle terör örgütü PKK'nın barınma alanlarından kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Cuma'nın ailesiyle buluşmasında duygulu anlar yaşandı.

Bingöl'de yaşayan Fettah-Perihan Kaya çifti, 2015'te Karlıova ilçesinde terör örgütü PKK'lılar tarafından kaçırılan oğulları Cuma'ya kavuşmak umuduyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde sürdürülen evlat nöbetine katıldı. 5 Eylül 2020 gününden beri HDP önünde oturma eylemini sürdüren Kaya çifti, oğullarının güvenlik güçlerine teslim olduğunun müjdesini aldı. 5 yıldır terör örgütü PKK'nın elinde zorla tutulan Cuma'nın teslim olması için güvenlik güçleri ikna girişimi başlattı. İkna çalışmaları sonucu Cuma, Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK'nın barınma alanlarından kaçarak Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'na gelip, güvenlik güçlerine teslim oldu.

5 YIL SONRA AİLESİYLE BULUŞTURULDU

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Cuma, ifade işlemlerinin tamamlanmasıyla ailesiyle buluşturuldu. Duygulu anların yaşandığı buluşmada, 5 yıl aradan sonra evladı Cuma'ya kavuşan Fettah-Perihan Kaya çifti mutluluk gözyaşları dökerek, sarılarak uzun süre hasret giderdi.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 18 OLDU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik´in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, FahrettinMeryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan daha önce örgütten kaçıp, teslim olmuştu. Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma'nın da teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 18'e çıktı. DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serdar SUNAR

2020-09-29 15:33:46



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