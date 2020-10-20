HDP önünde evlat nöbetindeki aile sayısı 152 oldu



Burak EMEKAhmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 414'üncü günde de sürüyor. Mersin'de, 6 yıl önce 16 yaşındayken kaçırılan oğulları Yücel için kente gelen Kıymet ve Vahap Coşkun çifti ile birlikte oturma eylemindeki aile sayısı 152 oldu.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 19 OLDU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik´in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, FahrettinMeryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun'un da teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 19 oldu.

'GECE GÜNDÜZ DEMEDEN HEP ONU SAYIKLIYORUM'

Mersin'de 2014 yılında PKK tarafından kaçırılan oğulları Yücel için gelen Kıymet ve Vahap çifti de HDP il binası önündeki eyleme katıldı. Vahap çifti ile birlikte eyleme katılan aile sayısı, 152'ye çıktı.

Vahap Coşkun, gece gündüz oğlunu sayıkladığını belirterek, "Oğlumu istiyorum. Mersin'den buraya oğlum için geldim. 2014'te Kobani olayları zamanında kaçırıldı. Lise 2 öğrencisiydi. Ben de inşaat işçisiyim. Evladımın gelmesi için çağrı yapıyorum. HDP tarafından ya da kimler gitmesine sebep olmuşsa dönmesini istiyorum. 6 sene oldu. Yeter artık. Gözyaşlarımız dinmiyor. Onu bekliyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Ahmet ÜN

2020-10-20 15:03:04



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