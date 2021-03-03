Umutları tükenen çiftin 10 yıllık çocuk hasreti, PRP ve akupunktur tedavileriyle son buldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Umutları tükenen çiftin 10 yıllık çocuk hasreti, PRP ve akupunktur tedavileriyle son buldu

İHA

Umutları tükenen çiftin 10 yıllık çocuk hasreti, PRP ve akupunktur tedavileriyle son buldu

Diyarbakır’da yaşayan SaniyeMehmet Ünsal çifti, 10 yıl boyunca yumurta tembelliği nedeniyle çocuk sahibi olamadı. Yapılan tedavileri olumsuz sonuçlanan çift, tavsiye üzerine geldikleri Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer'e muayene oldu. Yapılan PRP, akupunktur detosk tedavilerinin sonuç vermesiyle Ünsal çiftinin 10 yıllık çocuk hasreti son buldu.
Diyarbakır’da yaşayan SaniyeMehmet Ünsal çifti, yaklaşık 10 yıldır çocuk sahibi olmak için çalmadık kapı bırakmadı. Doğal yoldan ve tedaviler sonucu çocuk sahibi olamayan Ünsal çifti, çevrelerindekilerin tavsiyesi üzerine Diyarbakır’da Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer’e başvurdu. Burada yapılan tahliller sonucu çifte yumurta tembelliği ve aynı zamanda sperm zayıflığı teşhisi konuldu. Yapılan tedaviler sonuç verip 10 yıllık çocuk hasreti son buldu. Eşiyle birlikte gebelik kesesini gören çiçeği burnunda baba adayı Mehmet Ünsal, sonuçla birlikte çok mutlu olduğunu ve isteyen herkesin en kısa sürede çocuk sahibi olmasını istedi.

"Gebelik kesesini gördükten sonra hasta mutluluktan uçacak gibi oldu"
Ünsal çiftinin 10 yıllık evli olduğunu ifade eden Prof. Dr. Hakan Çoksüer, hastalarında yumurta tembelliği ve aynı zamanda sperm zayıflığının olduğunu söyledi. Hastaya özellikle sperm güçlendirmek için sperm detoks tedavisi uyguladıklarını belirten Prof. Dr. Çoksüer, "Amacımız yumurtaları güçlendirmekti, bunu başardık ve ondan sonra tüp bebek uygulaması yaptık. Tüp bebek uygulamasında da hastaya özgü indiksiyon protokolüne geçtik. İndiksiyon protokolünde kaliteli yumurta oluşturmak esaslı. Bu hastamızda da kaliteli yumurta oluşturduk ve böylece tüp bebek uygulaması yaptık. Tabi hasta 10 yıldır çocuk olmadığı için çok ciddi anlamda stres yüklüydü. Hiç olmayacakmış gibi bir endişe kaygı vardı. Biz de bu hastamızda gereken uygulamaları yaptık. Rahim duvarı ince olduğu için PRP tedavisiyle rahim duvarını kalınlaştırdık. Beraberinde akupunktur tedavisi yaptık. Akupunktur tedavisinde de yumurtaları güçlendirmek, rahim duvarını güçlendirmek, bağışıklık sistemini güçlendirmek ve aynı zamanda stresi azaltmak için uyguladığımız tedavi. Transfer olduktan sonra tabi iyi kalitede embriyo oluşturduk. Bizim için burada iyi kalitede embriyo oluşturmak başarının ana anahtarıdır. Sonra test yaptık. Testte de gebelik pozitifti. Hasta gözlerine inanamadı bebeğin kesesini görünceye kadar. Gebelik kesesini gördükten sonra hasta mutluluktan uçacak gibi oldu. Çok zorlu, meşakkatli bir süreçti. Sonradan sonu mutlulukla biten bir hikaye. Bu da bizim için müthiş bir mutluluk kaynağı oldu" şeklinde konuştu.
Çiçeği burnunda baba adayı Mehmet Ünsal ise "PRP, akupunktur ve tüp bebek tedavileri yapıldı. Bu sürede umutsuzluk vardı. Gitmediğimiz yer kalmadı. En sonunda Hakan hocayı önerdiler, geldik ve bir umut oldu bize. İnsan mutlu oluyor. Allah, herkese nasip etsin" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Silvan Kaymakamı Öztürk esnafla bir araya geldi
YEREL HABERLER Silvan Kaymakamı Öztürk esnafla bir araya geldi
Serkan Özbilek komik videolarla sosyal medyayı salladı Sosyal medyada videolarıyla güldüren Serkan Özbilek tıklanma rekoru kırdı
YEREL HABERLER Serkan Özbilek komik videolarla sosyal medyayı ...
Evlat nöbetinde rahatsızlanan anneye, sağlıkçılardan müdahale
YEREL HABERLER Evlat nöbetinde rahatsızlanan anneye, sağlıkçılardan ...
Tahir Elçi'nin öldürülmesi davasında ikinci duruşma
YEREL HABERLER Tahir Elçi'nin öldürülmesi davasında ikinci duruşma
Ergani’de zabıta ekiplerinden gıda denetimi
YEREL HABERLER Ergani’de zabıta ekiplerinden gıda denetimi
İş kadınından örnek davranış: Düzensiz göçmenlere yemek dağıttı
YEREL HABERLER İş kadınından örnek davranış: Düzensiz göçmenlere ...
Terör örgütü PKK'ya destek veren derneğe operasyon: 16 gözaltı (2) - Yeniden
YEREL HABERLER Terör örgütü PKK'ya destek veren derneğe operasyon: ...
Diyarbakır Özel Bower Hastanesinde patoloji laboratuvarı açıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır Özel Bower Hastanesinde patoloji ...
Harkov Karazin Üniversitesi Türkiye’deki öğrencileri bekliyor
YEREL HABERLER Harkov Karazin Üniversitesi Türkiye’deki öğrencileri ...
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Nükleer tıp uzmanından sezyum 137 radyoaktif kalıntılı toz taşınımı uyarısı: Dışarı çıkmayın
YEREL HABERLER Nükleer tıp uzmanından sezyum 137 radyoaktif ...
Diyarbakır Valisi Karaloğlu, esnaf oda başkanları ile bir araya geldi Vali Münir Karaloğlu: "Haftalık 100 bin vaka sayısı belli bir seviyenin üzerine çıkarsa açılan iş yerlerini kapatacağız"
YEREL HABERLER Diyarbakır Valisi Karaloğlu, esnaf oda başkanları ile ...
Vali Münir Karaloğlu'nun eşi HDP önündeki ailelerle bir araya geldi Sevim Karaloğlu: "Onurlu mücadelelerinde ailelerin yanındayız"
YEREL HABERLER Vali Münir Karaloğlu'nun eşi HDP önündeki ailelerle ...
Vali Karaloğlu: Diyarbakır'ın tarihi hanlarını canlandırıp, esnafın hizmetine sunacağız
YEREL HABERLER Vali Karaloğlu: Diyarbakır'ın tarihi hanlarını ...
Geçmişin Sesi: Amida Konserlerinin 5’inci serisi kadınlar için
YEREL HABERLER Geçmişin Sesi: Amida Konserlerinin 5’inci serisi ...
Silvan'da galericilerden site talebi
YEREL HABERLER Silvan'da galericilerden site talebi
HDP önündeki eylemde 547'nci gün; aile sayısı 209 oldu
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 547'nci gün; aile sayısı 209 ...
Siirt'te 'borç' kavgasında öldürülen 3 kuzen, toprağa verildi
YEREL HABERLER Siirt'te 'borç' kavgasında öldürülen 3 kuzen, toprağa ...
DTSO hizmet binası Gastro İnovasyon Merkezi olacak
YEREL HABERLER DTSO hizmet binası Gastro İnovasyon Merkezi olacak
Diyarbakır'da normalleşmeyle açılan iş yerlerinin evdeki personeli işe geri döndü
YEREL HABERLER Diyarbakır'da normalleşmeyle açılan iş yerlerinin ...
Yenişehir Kaymakamı Beşikci: "2021 yılını yatırım yılı ilan ediyoruz"
YEREL HABERLER Yenişehir Kaymakamı Beşikci: "2021 yılını yatırım ...
Dicle Elektrik'ten kaçak kullanıma droneli önlem Havadan yapılan kontroller sırasında 4 kayıt dışı trafo bulundu
YEREL HABERLER Dicle Elektrik'ten kaçak kullanıma droneli ...
Başkan Beyoğlu’ndan kanser hastasına moral ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu’ndan kanser hastasına moral ziyareti
Vali Karaloğlu önce tarihi Peynirciler Çarşısının projesini inceledi, ardından esnafla birlikte çay içti
YEREL HABERLER Vali Karaloğlu önce tarihi Peynirciler Çarşısının ...