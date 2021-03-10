Silvan'da korona virüs denetimleri aralıksız sürüyor

Diyarbakır'ın Silvan İlçe Belediyesi zabıta ekipleri, korona virüs denetimlerine aralıksız devam ederken, polis ve jandarma ekipleri de topu taşımacılık yapan araçları denetledi.

Silvan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Öztürk talimatları doğrultusunda çalışmaları sürdüren trafik polisi ve jandarma ekipleri, halk sağlığını korumak için toplu taşıma araçlarında kontrol ve uyarılarını devam ediyor. Jandarma ve polis ekipleri, ilçede faaliyet gösteren şehir içi ve DiyarbakırSilvan, SilvanBatman arasında yolcu taşımacılığını yapan araçları denetledi.

Ekipler, sağlıklı bir ulaşım sağlanabilmesi için vatandaşların ve araç sürücülerinin maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmesi gerektiği uyarıları yaptı.

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