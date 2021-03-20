Diyarbakır Valisi Karaloğlu'ndan Kürtçe 'nevruz' mesajı



Emrah KIZILSerdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi'nin Osmanlıca, Kürtçe, Zazaca, Arapça, Farsça ve Süryanice olmak üzere 6 dilde açtığı Medeniyet Dilleri Atölyesi'ndeki eğitime katılan Vali Münir Karaloğlu, "Vatandaşlarımızın nevruzunu kutluyorum. Nevruz, hem tabiatın yeniden doğuşuna hem de ülkemizin, milletimizin, Diyarbakır'ımızın yeniden uyanışına vesile olsun, diye temenni ediyorum. Newroz piroz be" dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Dil Geliştirme ve Koruma Şube Müdürlüğü'nce açılan Medeniyet Dilleri Atölyesi'nde eğitimler başladı. Eğitim için başvuran kursiyerlere Osmanlıca, Kürtçe, Zazaca, Arapça, Farsça ve Süryanice olmak üzere 6 dilde eğitim verilecek. Yoğun talep üzerine etaplara bölünen kurslarda ilk önce 650 kişi, eğitim görecek. Sur ilçesindeki tarihi Ulu Camisi'nde bulunan Mesudiye Medresesi'nde eğitimin ilk günü Kürtçe kursuna katılan Vali Münir Karaloğlu, bazı Kürtçe kelimeleri öğrendikten sonra açıklamalarda bulundu.

'TÜRKÇE'DEN SONRA EN ÇOK KULLANILAN, KÜRTÇE VE ZAZACA'

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde, Türkçe dışında konuşulan ana diller olduğunu belirten Vali Karaloğlu, "Bunları korumak, geliştirmek; bizim devlet olarak, millet olarak görevimiz. Biz olaya böyle bakıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Türkçe'den sonra en çok kullanılan ana dillerden 2'si de Kürtçe ve Zazaca. 2 dil de Diyarbakır'da yoğun olarak kullanılan ana dil, 2 değerimiz. İşte biz Büyükşehir Belediyesi olarak Kürtçe, Zazaca ve bunun yanında Arapça, Farsça, Süryanice ve Osmanlıca olmak üzere 6 dilde bu kursları başlatmış olduk" diye konuştu.

'ANA DİLDE DEVRİM NİTELİĞİNDE İŞLER YAPILDI'

Son 18 yılda Türkiye Cumhuriyeti'nde ana dille ilgili çok önemli kararlar alındığını, devrim niteliğinde işler yapıldığını aktaran Vali Karaloğlu, "Üniversitelerimizde farklı dil ve lehçelerde lisans, yüksek lisans ve doktora programlarının açılması gibi bir çırpıda sayabileceğimiz çok sayıda karar alındı ve uygulandı. Ama maalesef Türkiye'de ana dili politik istismar aracı olarak kullanma hastalığı da devam ediyor. Artık bu hastalıktan şehrimizi de ülkemizi de kurtarmamız lazım. Bizim Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde konuşulan farklı dil ve lehçelerin ki biz bunlara 'medeniyetimizin dilleri' diyoruz. Bunları korumak geliştirmek, bizim zenginliğimiz. Vatandaşlarımızın, kendi ana dillerini kullanması, geliştirmesi aşamasında uygulamada farklı eksikliklerimiz olabilir. Büyükşehir Belediyesi olarak eksikliği giderme adına bu adımı atıyoruz, bu faaliyetleri yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde geliştirerek, devam edeceğiz" dedi.

Konuşmasının sonunda Kürtçe nevruz kutlaması yapan Vali Karaloğlu, "Şimdiden bütün vatandaşlarımızın nevruzunu kutluyorum. İnşallah nevruz, hem tabiatın yeniden doğuşuna, gelişine hem de ülkemizin, milletimizin, Diyarbakır'ımızın yeniden uyanışına da vesile olsun, diye temenni ediyorum. Newroz piroz be" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL, Serdar SUNAR

2021-03-20 17:34:14



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.