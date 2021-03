Diyarbakır'da Peygamber Sevdalıları Vakfından açık havada mevlit programı

Peygamber Sevdalıları Vakfı, Diyarbakır'da 11 Nisan Pazar günü 'İnsanlığın Şifası Peygamber Sevdası' temasıyla açık hava etkinliği düzenleyecek.

Peygamber Sevdalıları Vakfı Diyarbakır Koordinatörlüğü üyesi Menaf Adıyaman, vakıf olarak her yıl geleneksel hale getirmiş oldukları mevlit etkinliğini bu yıl 'İnsanlığın Şifası Peygamber Sevdası' temasıyla yapacaklarını söyledi. Salgın dolayısıyla 2020 yılında açık hava etkinliği düzenleyemediklerini belirten Adıyaman, "Salgın nedeniyle geçtiğimiz yıl bu etkinliğimizi televizyon ekranlarında, sosyal medyada ve evlerimizde yapmıştık. Ancak Allah kısmet ederse bu yıl geçmiş yıllarda olduğu gibi meydanlarda, sokaklarda, caddelerde ve miting alanlarında Allah Resulü'nün sevdasını haykıracağız. Hepimiz tekrar sahaya ve alanlara ineceğiz. Bilindiği üzere halen salgın devam etmektedir. Biz de salgın durumunu göz önünde bulundurarak gerekli tedbir ve önlemleri şimdiden almış bulunmaktayız. Peygamberin sevdası her yıl olduğu gibi bu yıl da nisan ayında bir başka güzel olacak" dedi.

Mevlit etkinliği haftası münasebetiyle başta kent esnafı olmak üzere toplumun her kesimine kampanya ve indirim gibi çalışmalarla sürece katkı sunma çağrısında bulunan Adıyaman, "Bizler bu vesileyle bütün esnaf kardeşlerimizden mevlit haftası münasebetiyle yapacağımız etkinlik çerçevesinde, esnaflarımızın kendi imkanları dahilinde bu haftaya katkı sağlamalarını istiyoruz. Bu sebeple gül dağıtma, salavat seferberliği, esnafımızın konuyla alakalı müşterilerine ikramda bulunmasını ve yaygınlaştırmasını istiyoruz. 11 Nisan Pazar günü Nevruz Park'ta yapacağımız 'Peygamberi Anlama ve Sünnetini Yaşama' temalı mevlit etkinliğimize tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz "diye konuştu.

