Ashab-ı Kehf turizme kazandırılıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Lice ilçesinde bağlı Duru Mahallesinde bulunan Ashabı Kehf mağarasındaki düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, ilçe değerlendirme toplantısı için gittiği Lice’de Ashabı Kehf’in uyuduğu iddia edilen mağarayı ziyaretinde çevre düzenlemesinin yapılması talimatını verdi. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, alanın inanç turizme kazandırılması, vatandaşların alanı ziyaretlerinde mağaraya rahatlıkla çıkabilmesi ve bölgede ibadetlerini rahatlıkla yapabilmesi için proje hazırladı. Proje kapsamında, 290 metrekare alanda yapılan mescit ve abdesthanenin temel, kolon ve döşemeleri tamamlayıp çatı yapımına başlandı. Ekipler, mağaraya giden yolda bölgenin doğasıyla uyumlu alanda bulunan taşları değerlendirerek taş merdiven döşedi. Ashabı Kehf Mağarası’na çıkan ve vatandaşlar, için tehlike oluşturan yolun etrafına korkuluk dikti. Büyükşehir Belediyesi, inanç turizmi açısından oldukça önemli bir yere sahip olan mağaranın içinde restorasyon çalışmalarını sürdürüyor.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, gelen ziyaretçilere dinlenme alanları oluşturmak için Ashabı Kehf’in çevresine bölgenin dokusunu bozmayacak ahşap kent mobilyaları yerleştirecek. Yapı Yol Bakım ve Altyapı Daire Başkanlığı, tarihi alana açılan yollarda asfaltlama çalışmaları yürütecek.



Ashabı Kehf

Putperestliğe karşı çıktıkları için kralın zulmünden kaçan ve yanlarında bir köpekle birlikte mağarada 309 yıl uyuyan Ashabı Kehf’in ölümden sonra dirilişi sembolize eden kıssası, Kur’anı Kerim’deki Kehf Suresi’nin dışında Hristiyan, Yahudi hatta Hint kaynaklarında da yer alıyor. Dünyada Ashabı Kehf’e ait olduğu rivayet edilen 34 mağaradan biri de Lice ilçesine bağlı Duru Mahallesinde bulunuyor.

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