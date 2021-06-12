Bağlar Belediyespor Batman'da 3 puan arıyor

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Bölgesel Amatör Futbol Ligi 4. Bölge 4. Grupta yer alan Diyarbakır temsilcisi Bağlar Belediyespor, ikinci hafta maçına yarın Batman'da çıkacak.

İlk hafta maçında Mazıdağı Fosfatspor'u 30 yenerek grupta liderliğe yükselen Bağlar Belediyespor, Batman 19 Mayıs 2 No'lu sentetik sahada Batman 72 Belediyespor ile oynanacak maçı da kazanarak grup birinciliği için avantaj elde etmek istiyor. Saat 17.00'da başlayacak mücadelenin hakemi olarak Selçuk Keklik görevlendirildi.

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