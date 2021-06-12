Diyarbakır’da düğün sonrası atılan hava fişekler yangına neden oldu

Diyarbakır’da gelin ve damadın çıkmasının ardından atılan havai fişekler düğün salonunun yanında bulunan boş arazide yangın çıkmasına neden oldu. Kısa sürede büyüyen alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay dün gece geç saatlerde Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi üzerinde bulunan bir düğün salonunun yan tarafında meydana geldi. Düğünleri biten davetliler gelin ve damadın çıkışı sırasında havai fişek attı. Bu sırada atılan havai fişek düğün salonunun yan tarafında bulunan boş araziye düştü. Kıvılcımlar nedeniyle arazide bulunan kuru otlar yanmaya başladı. Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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