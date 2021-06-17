HDP önündeki eylemde 654'üncü gün; aile sayısı 228 oldu



Burak EMEKSerdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aileler, HDP binası önündeki oturma eylemini 654´üncü günde de sürdürdü. Aile sayısı, 2014'te Muş'un Bulanık ilçesinde kaçırılan Mehmet Arul'un ağabeyi Yemlihan Arul'un eyleme katılımasıyla 228 oldu.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 2 yıl önce 21 Ağustos´ta kayboldu. Oğlunun teröristler tarafından dağa kaçırıldığını düşünen Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Hacire Akar´ın almadan gitmeyeceğini söylediği oğlu Mehmet Akar, eylemin 3'üncü gününde ortaya çıktı. Akar, eylemine son verdi, Mehmet Akar ise mahkemece ev hapsine çarptırıldı. Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın oğluna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen, çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. Eylem süresince Hacire Akar'ın yanı sıra 24 aile daha çocuklarına kavuştu.

Muş'un Bulanık ilçesinden 2014 yılında, 34 yaşındayken, kaçırılan kardeşi Mehmet Arul için eyleme katılan Yemlihan Arul ile evlat nöbetinin 654´üncü gününde aile sayısı, 228 oldu. Kardeşinin akli dengesinin yerinde olmadığını söyleyen Arul, "Kardeşimin kimin vasıtasıyla gittiği zaten belli. Arkamdaki binanın sayesinde gittiğini biliyorum. Kardeşimin gelmesini istiyorum. Kardeşim oraya gidecek bir insan değildi. Onun saflığını kullanarak gönderdiler. Ben sadece 'Çık gel' diyorum. Kanma, oralar sana göre değil kardeşim. Bu cennet vatanına geri gel bir an önce" dedi.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serdar SUNAR

2021-06-17 15:18:04



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.