BOFSAD’ın çalışması Diyarbakır’da sergileniyor

Bolu Fotoğraf Sanatı Derneğinin (BOFSAD) çalışması Fotono21 Derneği aracılığıyla Diyarbakır’da sergileniyor.

BOFSAD'ın 2013 yılında hazırladığı 'Ben, kendim ve kişisel özelliklerim' isimli kitapta topladığı, 45 kavramsal eser Fotono21 Sergi Salonunda yeniden görücüye çıkıyor. Bir proje olarak başlayan çalışma, Psikolog Ayşe Kudu Arıcan’ın ve dönemin Başkanı Seza Vardallı önderliğinde 19 fotoğrafçının 45 psikolojik konuyu soyut olarak fotoğrafladığı bir çalışma olarak fotoğraf severlerin ve halkın beğenisine sunuldu. Bolu İzzet Baysal Üniversitesinde fotoğraflar sergilendi, çalışma toplumun pek çok kesimi tarafından beğeni ile karşılandı. Bolu Belediyesinin de katkıları ile basımı sağlanan eser Bolu’da halka ulaştırılarak psikolojik rahatsızlıklar konusun da halkın bilinçlendirilmesine de katkı sağladı.

BOFSAD Başkanı Hamza Canbaş, 2010 Ekim ayında kurulan derneklerini fotoğraf sanatını aracı yaparak, sosyal sorumluluk projelerinde de yer aldığını söyledi. Bu çalışmanın da onlardan sadece biri olduğunu belirten Hamza Canbaş, “Projede yer alan arkadaşlarım ciddi emek harcadılar. Projenin koordinatörlüğünü yapan yönetim kurulu üyemiz Psikolog Ayşe Kudu Arıcan ve o dönem derneğimizin Başkanı olan Seza Vardallı projenin tamamlanması için yoğun gayret gösterdiler. Bizim için BOFSAD, üyelerine fotoğraf eğitimi veren, fotoğraf gezileri düzenleyen ve sergiler açan bir dernek olmakla birlikte aynı zamanda fotoğrafı aracı yaparak sosyal sorumluluk projelerinde de yer alan bir dernektir” dedi.

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