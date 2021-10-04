Vatandaşlar geçiş döneminde korunmak için atomculara yöneldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vatandaşlar geçiş döneminde korunmak için atomculara yöneldi

İHA

Vatandaşlar geçiş döneminde korunmak için atomculara yöneldi

Kış aylarının kendini gösterdiği bu günlerde özellikle başta grip olmak üzere enfeksiyon hastalıkları da başlarken, vatandaşlar doğal yollardan korunmak için meyve karışımı olan atoma yöneldi.
Vatandaşlar bu geçiş döneminde enfeksiyon hastalıklarından korunmak için adına, çeşit çeşit meyvelerin karışımıyla yapılan içecek için soluğu atomcularda alıyor. Kimi nar, greyfurt, limon, portakal karışımından oluşan özel grip atomunu tercih ediyor, kimisi ise portakal suyu, havuç suyu ya da 11 çeşit meyveden oluşan atom tercih ediyor.
Diyarbakır’da atomcu olarak bilinen ve bu dönemde yoğun bir talebin olduğunu belirten Muhammed Gezer, ”Bildiğimiz üzere şu an salgın hastalık var onunla mücadele ediyoruz, her ne kadar yapmış olduğumuz Covid19 aşısı olumlu cevap verse de insanlar yine de korunmanın organik yollarını arıyor ve meyve sebze gibi ürünlere talep oluşuyor. Bizde birçok meyvenin karışımıyla oluşturduğumuz şifa kaynağı içecek olan atomu yaptığımız için, insanlar bu geçiş döneminde yoğun talep gösteriyor” dedi.

“Gün içinde siparişlere yetişemediğimiz oluyor”
Özellikle kış aylarında yoğun bir talep ile karşılaştıklarını dile getiren Muhammed Gezer, gün içerisinde siparişlere yetişemediklerinin de olduğunu söyledi. Gezer, ”Bu tür doğal içecekler böyle mevsim geçişlerinde hastalıktan korunmak için insanların bir numaralı tercihi haline geldi. Biz de bu dönemde sipariş yetiştirmekte zorlanıyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Evlat nöbetindeki baba: Oğlumu istedim, eşimle bizi dövdüler
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki baba: Oğlumu istedim, eşimle bizi ...
Silvan'da bir evde dolap içinde cephanelik bulundu Silah ve mühimmatlar zula diye dolap bölmelerine yerleştirilmiş Polis ve jandarma dolap içindeki zuladan 2 uzun namlulu silah ile çok sayıda mühimmat ele geçirdi
YEREL HABERLER Silvan'da bir evde dolap içinde cephanelik ...
MÜSİAD ve AFAD’dan örnek işbirliği
YEREL HABERLER MÜSİAD ve AFAD’dan örnek işbirliği
"AK Parti ülkenin en büyük gençlik hareketidir"
YEREL HABERLER "AK Parti ülkenin en büyük gençlik hareketidir"
12 yıllık çocuk hasreti ikiz gebelik müjdesiyle bitiyor
YEREL HABERLER 12 yıllık çocuk hasreti ikiz gebelik müjdesiyle ...
Yarım asırdır yerli turistlerin uğrak mekanı haline geldi
YEREL HABERLER Yarım asırdır yerli turistlerin uğrak mekanı haline ...
Irak’tan gelen 3 çocuk daha hayallerine kavuştu Şenay anne umut olmaya devam ediyor, 48 kelebeğe umut oldu
YEREL HABERLER Irak’tan gelen 3 çocuk daha hayallerine kavuştu Şenay ...
Gençlere Rusya'da üniversite eğitimi fırsatı
YEREL HABERLER Gençlere Rusya'da üniversite eğitimi fırsatı
Diyarbakır'da pikap kiralama mevzusu kanlı bitti: 1'i ağır 6 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da pikap kiralama mevzusu kanlı bitti: 1'i ...
Aileler HDP ve PKK'ya karşı direniyor Evlat nöbetindeki abla Bozdağ: "Madem suçlu değilsiniz neden kaçıp gittiniz bizimle yüzleşin"
YEREL HABERLER Aileler HDP ve PKK'ya karşı direniyor Evlat ...
'Dünya Yürüyüş Günü'nde' Diyarbakır'da yüzlerce kişi yürüdü
YEREL HABERLER 'Dünya Yürüyüş Günü'nde' Diyarbakır'da yüzlerce kişi ...
Diyarbakır İnter Akademi gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor
YEREL HABERLER Diyarbakır İnter Akademi gençlerin yoğun ilgisiyle ...
Diyarbakır'da 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü etkinliği düzenlendi.
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü etkinliği düzenlendi. ...
Evlat nöbetindeki anne: Sesimi duyuyorsan, korkma gel
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki anne: Sesimi duyuyorsan, korkma gel
Diyarbakır tekstil ile anılacak
YEREL HABERLER Diyarbakır tekstil ile anılacak
Diyarbekirspor Başkent’ten eli boş döndü
YEREL HABERLER Diyarbekirspor Başkent’ten eli boş döndü
Çocuklar gece yarısı iş yerini yumurta yağmuruna tuttu
YEREL HABERLER Çocuklar gece yarısı iş yerini yumurta yağmuruna ...
Başkan Beyoğlu'ndan kırsal mahalleye müjde üstüne müjde
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu'ndan kırsal mahalleye müjde üstüne ...
Büfeden hırsızlık şüphelileri kameradan belirlenip yakalandı
YEREL HABERLER Büfeden hırsızlık şüphelileri kameradan belirlenip ...
'Narko Alan Diyarbakır' projesi 1200 polisle gece de sürdü
YEREL HABERLER 'Narko Alan Diyarbakır' projesi 1200 polisle gece de ...
Metina ve Badikan aşireti, Yurtçu ve Duran ailesini barıştırdı TBB Başkanı Metin Fevzioğlu: “Şiddetin aşısı milli kültürümüzdür, manevi kültürümüzdür ve bu kadim topraklardır”
YEREL HABERLER Metina ve Badikan aşireti, Yurtçu ve Duran ailesini ...
Diyarbakır, Bingöl ve Muş üçgeninde 'Eren' operasyonu başlatıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır, Bingöl ve Muş üçgeninde 'Eren' operasyonu ...
Fren yerine gaza bastı yan yattı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Fren yerine gaza bastı yan yattı: 1 yaralı
İçişleri: Bingöl'de terör saldırısında 2 elektrik işçisi şehit oldu (2)
YEREL HABERLER İçişleri: Bingöl'de terör saldırısında 2 elektrik ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.