Vatandaşlar geçiş döneminde korunmak için atomculara yöneldi

Kış aylarının kendini gösterdiği bu günlerde özellikle başta grip olmak üzere enfeksiyon hastalıkları da başlarken, vatandaşlar doğal yollardan korunmak için meyve karışımı olan atoma yöneldi.

Vatandaşlar bu geçiş döneminde enfeksiyon hastalıklarından korunmak için adına, çeşit çeşit meyvelerin karışımıyla yapılan içecek için soluğu atomcularda alıyor. Kimi nar, greyfurt, limon, portakal karışımından oluşan özel grip atomunu tercih ediyor, kimisi ise portakal suyu, havuç suyu ya da 11 çeşit meyveden oluşan atom tercih ediyor.

Diyarbakır’da atomcu olarak bilinen ve bu dönemde yoğun bir talebin olduğunu belirten Muhammed Gezer, ”Bildiğimiz üzere şu an salgın hastalık var onunla mücadele ediyoruz, her ne kadar yapmış olduğumuz Covid19 aşısı olumlu cevap verse de insanlar yine de korunmanın organik yollarını arıyor ve meyve sebze gibi ürünlere talep oluşuyor. Bizde birçok meyvenin karışımıyla oluşturduğumuz şifa kaynağı içecek olan atomu yaptığımız için, insanlar bu geçiş döneminde yoğun talep gösteriyor” dedi.



“Gün içinde siparişlere yetişemediğimiz oluyor”

Özellikle kış aylarında yoğun bir talep ile karşılaştıklarını dile getiren Muhammed Gezer, gün içerisinde siparişlere yetişemediklerinin de olduğunu söyledi. Gezer, ”Bu tür doğal içecekler böyle mevsim geçişlerinde hastalıktan korunmak için insanların bir numaralı tercihi haline geldi. Biz de bu dönemde sipariş yetiştirmekte zorlanıyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.