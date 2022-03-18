Diyarbakır’da 4 ilçede okullar 1 gün tatil

Türkiye yeni yağışların etkisinde! Bu bölgelerde kar ve sağanak var

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Diyarbakır’da yoğun kar yağışı sonrası 4 ilçede okullar bir günlüğüne tatil edildi.

Diyarbakır’da yoğun kar yağışı sonrası Kocaköy, Hani, Kulp, Lice ilçelerinde kar yağışı sebebiyle ulaşım riskleri de dikkate alınarak tüm okulların İlçe Hıfzı Sıhha kararı doğrultusunda 18 Mart Cuma günü bir gün ara verildiği açıklandı.

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