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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dicle ilçesinde bulunan 2 baykuş yavrusu koruma altına alındı

İHA

Dicle ilçesinde bulunan 2 baykuş yavrusu koruma altına alındı

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde bulunan 2 baykuş yavrusu duyarlı vatandaşları harekete geçirdi. İlçe merkezinde yavru baykuşu bulan duyarlı vatandaşlar durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, karşılaştığı baykuş yavruları ile yakından ilgilenerek koruma altına aldı.
Annelerinden ayrı kalan yavru baykuşların koruma altına alınması için harekete geçen Dicle İlçe Emniyet Amirliği’ne bağlı polis ekipleri, 15 Temmuz Mahalle Muhtarı Lütfi Alanko ile birlikte yavru baykuşları İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim etti. Doğal hayatta annelerinden ayrı kalan baykuş yavruları, Dicle İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli veteriner hekimlerince bakımları yapılıp beslendikten sonra koruma altına alınmaları için Doğa Koruma ve Milli Parklar ekibine teslim edildi.

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