        DMM, "ormanların imara açılacağı" ve "Antalya Kalesinin satışa çıkarıldığı"na ilişkin iddiaları yalanladı

        DMM, "ormanların imara açılacağı" ve "Antalya Kalesinin satışa çıkarıldığı"na ilişkin iddiaları yalanladı

        İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın organlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan "Ormanlar imara açılıyor. Yangınlar bitti, sıra otellerde" ve "İktidar, Antalya Kalesi'ni de satılığa çıkarttı" şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2025 - 21:24 Güncelleme: 11.09.2025 - 21:24
        "Ormanların imara açılacağı" iddiası yalanlandı
        DMM'nin NSosyal hesabından bazı basın organlarında ve sosyal medya mecralarındaki iddialara ilişkin yapılan açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizm yatırımlarına tahsis edilen alanların orman vasfını yitirmiş kamu taşınmazları olduğu, yanan orman alanlarının imara açılmasının kesinlikle söz konusu olmadığı belirtildi.

        Açıklamada, Anayasa'nın 169. maddesi uyarınca, yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirildiği ve 6831 sayılı Orman Kanunu'na göre de yanan alanların orman sınırları dışına çıkarılmasının mümkün olmadığı kaydedildi.

        "SURLARIN SATILMASI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

        Ayrıca DMM tarafından Antalya Kaleiçi'nde yer alan tarihi kale burcunun satılığa çıkarıldığı iddialarının da doğru olmadığı aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:

        "Kültürel varlık içeren alanlarda, koruma kurullarının onayı olmadan herhangi bir yapılaşmaya veya satışa izin verilmesi mümkün değildir. Yapılan tahsisler ise kültürel mirasın korunması, sürdürülebilir turizm ve kamu yararı esasları çerçevesinde yürütülmektedir. Tüm bu işlemler, ilgili kurumların denetiminde planlı turizm politikaları çerçevesinde hayata geçirilmektedir. Habere konu olan alan ise 20 yıldır konaklama tesisi olarak işlev görmektedir. Alanın tahsis süresi dolması nedeniyle yeniden tahsis ilanı verilmiştir. Yeni bir alanın tahsise çıkılması ya da surların satılması söz konusu değildir."

        DMM, kamuoyunun resmi açıklamaları dikkate almasını, dezenformasyon içeren paylaşımlara itibar etmemesini rica etti.

