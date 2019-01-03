3 | 12

Doğa Rutkay ikizleri ile yer aldığı fotoğrafı Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. Rutkay, fotoğrafın altına şu notu düştü:

"Uykusuzluk, yorgunluk, bakımsızlık, halsizlik, şapşallık koyar mı analara? Üçümüz de bazen günün sonunu zor getirsek bile! Dokunmaz bana yılgınlıklar... Ne demiştim ben? Anayım ben ana"