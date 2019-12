Her bir kelimende mahcup oldum, sevindim, eskilere gittim, hatta burnumun direği bile sızladı. Birbirimizi tamamlıyoruz biz... İyi ki benim yanı başımdasın...



Her zaman, her konuda, her durumda çok kıymetlisin... Çok kıymetlisiniz... Biz birbirimize yeteriz. Çok şükür daha nice güzel günleri hep birlikte yaşayacağız... Seni çok seviyorum!