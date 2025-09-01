Habertürk
        Doğa ve macera tutkunlarının serin rotası: Göynük Kanyonu

        Doğa ve macera tutkunlarının serin rotası: Göynük Kanyonu

        Antalya'nın Kemer ilçesinde, Toros Dağları'ndaki Göynük Kanyonu, yaz aylarında ziyaretçilerini masalsı ve adrenalin dolu bir doğa yolculuğuna çıkarıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2025 - 12:22 Güncelleme: 01.09.2025 - 12:22
        1

        Şehir merkezine 36 kilometre, Kemer'e ise 13 kilometre uzaklıkta bulunan kanyon, sarp kayalıklar, şelaleler, göletler ve yemyeşil bitki örtüsüyle tabloyu andırıyor.

        2

        Yaklaşık 4,5 kilometre uzunluğuna sahip kanyonu dağlar ve çam ormanları çevreliyor. Dünyaca ünlü Likya Yolu üzerinde 3 bin dönümlük alana konumlanan, krem ve gri geçişli kayalıkların zümrüt yeşili suyla buluştuğu kanyon, şehirden uzaklaşmak için ideal bir rota sunuyor.

        3

        Yaz sıcağından bunalanları serin suyla dolu doğal havuzların beklediği kanyon, doğa yürüyüşü, rafting gibi etkinliklerle de adrenalin ve macera tutkunlarına da ev sahipliği yapıyor.

        4

        ENGELLİLER VE GÖYNÜK SAKİNLERİNE GİRİŞ ÜCRETSİZ

        Göynük Kanyonu'nun tesis sorumlusu Cevdet Yavuz, kanyonun bir doğa harikası olduğunu söyledi.

        5

        Yaklaşık 4,5 kilometreden oluşan kanyonun misafirlerine rafting, zipline, boat tur, trekking ve body rafting gibi etkinlik imkanları sunduğunu belirten Yavuz, ziyaretçilerin girişte 60 lira ücret ödeyerek kanyonu keşfe başladığını, engelliler ve Göynük sakinlerine girişin ücretsiz olduğunu dile getirdi.

        6

        Ziyaretçilerin kanyondan içeri girdikten sonra 500 metre yürüyerek transfer araçlarının bulunduğu yere ulaştığını anlatan Yavuz, "Kendilerini araçlarla aktivite alanlarına ulaştırıyoruz. Body raftingde yelek, kask ve ayakkabı ile can güvenliğini sağlıyoruz.

        7

        Misafirlerimiz suda çok keyifli zaman geçiriyor. Özellikle de bu yaz sıcağında serin sulara girmek çok rahatlatıcı oluyor. Özellikle Antalya'da hava sıcaklığı 46-47 dereceleri bulduğunda burada 15-16 derece suya girmek oldukça keyifli" diye konuştu.

        8

        "5 METREDEN 40 METREYE KADAR YÜKSELEN İKİ ZİPLİNE HATTIMIZ VAR"

        Yavuz, suya girmek istemeyenler için 25 dakika süren ve ziyaretçileri görsel açıdan zengin manzaranın karşıladığı bot turunun da bulunduğunu söyledi.

        9

        Aynı zamanda orta alanda 600 metrelik zipline hattının da olduğunu aktaran Yavuz, şöyle devam etti:

        10

        "5 metreden 40 metreye kadar yükselen iki zipline hattımız var. İlk etabı tamamlayanlar asma köprüden karşıya geçiyor ve ikinci etabı tamamlıyor. Bu da oldukça keyifli bir aktivite. 1 kilometre uzunluğunda yeni bir zipline hattı çalışmamız da var.

        11

        Özellikle de adrenalin seven misafirlerimiz için çok güzel bir aktivite. Bu bölümü seneye tamamlamayı hedefliyoruz. Günde 1600'e yakın müşteri ağırlıyoruz. Bu sayı hafta sonları 2 binin üzerine çıkıyor."

        12

        Vatandaşlardan çevre temizliği konusunda daha duyarlı olmalarını isteyen Yavuz, kanyonun günübirlik gezi alanı olduğunu, içeri yiyecek, içecek ve mangal gibi eşyaların getirilmesinin yasak olduğunu vurguladı.

        13

        Yavuz, aynı zamanda kanyon çam ormanı içerisinde bulunduğu için yangın riskine karşı da vatandaşların çok dikkat etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

        14
        15
        16
        #Göynük Kanyonu
