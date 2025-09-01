Doğa ve macera tutkunlarının serin rotası: Göynük Kanyonu

"5 metreden 40 metreye kadar yükselen iki zipline hattımız var. İlk etabı tamamlayanlar asma köprüden karşıya geçiyor ve ikinci etabı tamamlıyor. Bu da oldukça keyifli bir aktivite. 1 kilometre uzunluğunda yeni bir zipline hattı çalışmamız da var.