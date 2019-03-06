Doğal afetler, fobik reaksiyona neden oluyor

Doğaüstü olaylardan bir tanesi olan depremin insanlar üzerinde fobik reaksiyonlara neden olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Esin Cantez, “Fobi, korkulması belli bir nedene bağlı olmaksızın hem nesnelerden hem de herhangi bir durumdan bir korku uyandıracak ortamda olmasa bile gene de bireyde nedensiz bir korku uyandıracak her şeyden kaçınma isteğidir” açıklamasında bulundu.

“İNSANLARLA İLETİŞİM SIKINTISI ÇEKİLEBİLİR”

DHA'nın haberine göre; deprem, yangın, sel gibi doğal afetlerle karşı karşıya kalan bireylerin çoğu kez yakın çevresindeki insanlarla iletişime girmekte bile sıkıntı çektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Cantez, “Kendi mutsuzluğunu çevresindekilere de yayar ve huzursuz eder. Bu istenmeyen davranışlardan bireyler isteseler de çok eziyet çektikleri için yakınırlar ve kurtulmak isteği başarısızlıkla sonuçlanır. Bu nedenle fobiler belli bir nesneye odaklanıp ona yönelik korkuya dönüştürülmesinden başka bir şey değildir” diye konuştu.

KORKUCU BİR DEPREMİN ARKASINDAN...

Korkutucu bir depremin arkasından gelecek davranış bozukluğunun ortadan kalkması ya da düzelmesinin belli zaman alacağını vurgulayan Cantez, “Bu musallat fikirlerden kurtulmaları için destek tedavi almaları, çevreyle uyumlu yaşama becerisi göstermeleri için motivasyonel davranışlarda bulunmaları fobilerden kurtulmalarına bir nebze yararlı olabilir” tavsiyesinde bulundu.