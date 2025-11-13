Doğalgaz bomba gibi patladı!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Kağıthane'de 6 katlı bir binada bulunan dairede doğalgaz patlaması yaşandı. Sokak savaş alanına döndü. Alevlerin yükseldiği evdeki yaralı kadını komşuları kurtardı.
13.11.2025
Olay, İstanbul'da meydana geldi.
İstanbul Kağıthane'de 6 katlı bir binada bulunan dairede doğalgaz patlaması yaşandı.
Sokak savaş alanına döndü.
Alevlerin yükseldiği evdeki yaralı kadını komşuları kurtardı.
