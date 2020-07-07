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Haberlerİş-YaşamDoğan Holding'den Sesa Ambalaj hamlesi
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Doğan Holding Sesa Ambalaj'ın yüzde 70'ini 57.8 mln euroya almaya karar verdi

Doğan Holding hızlı büyüyen yüksek katma değerli sektörlere yatırım stratejisi kapsamında Sesa Ambalaj ve Plastik Sanayi Ticaret AŞ'nin yüzde 70'ini 57.8 milyon euroya satın almaya karar verdi.

doğan holding
Reuters

Doğan Holding hızlı büyüyen yüksek katma değerli sektörlere yatırım stratejisi kapsamında Sesa Ambalaj ve Plastik Sanayi Ticaret AŞ'nin yüzde 70'ini 57.8 milyon euroya satın almaya karar verdi.

Şirketin dün akşam KAP'a yaptığı açıklamada esnek ambalaj sektöründe faaliyet gösteren Sesa'nın ardından aynı sektördeki başka şirketlere de yaptırım yapabileceğini belirtti.

Doğan Holding satın almayı kısmen banka kredisi, kısmen özkaynak ile finanse edecek. Nihai satın alma bedeli işlem kapandıktan sonra belli olacak.

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