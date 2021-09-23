Dogecoin ile sinema bileti satacak

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Dünyanın en büyük sinema zinciri ABD'li AMC Theatres'in CEO'su Adam Aron Twitter üzerinden yaptığı anket sonucunda şirketin Dogecoin'i ödeme yöntemi olarak kabul etmesi yönünde karar aldıklarını ve bunun üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

AMC, daha önce 2021 sonuna kadar Bitcoin, Ethereum, Litecoin ve Bitcoin Cash ile ödeme almaya başlayacaklarını açıklamıştı.

— Adam Aron (@CEOAdam) September 21, 2021

Adam Aron'un açıklaması üzerine Tesla CEO'su Elon Musk da Dogecoin ile bilet alımı için işlem ücretlerinin azaltılması gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

Dogecoin bugün yüzde 7.3 yükselişle 0.22 dolara çıktı.

AMC Theatres'in ABD ve Avrupa'da 978 şubesi bulunuyor.