Doğu Akdeniz'in yayla tatili rotası buradan geçiyor 0:00 / 0:00

AA

Manzarası, sık orman yapısı, bol oksijeniyle ilgi çeken, kent merkezine 50 kilometre uzaklıkta 1325 rakımda bulunan Başkonuş Yaylası, sıcak havadan ve şehir hayatının stresinden kurtulmak isteyenleri ağırlıyor.

GECELERİ SOBA YAKIYORLAR AA'nın haberine göre yaylanın çeşitli yerlerine çadır kuranlar, gündüzleri serin havanın tadını çıkarırken, geceleri ise ısınabilmek için soba yakıyor. Kır lokantası, bungalov orman evleri, spor, çadır kamp, karavan kamp, piknik ve çocuk oyun sahalarının bulunduğu yaylada, ATV ile safari gibi çeşitli etkinlikler de yapılabiliyor. Başta Gaziantep, Osmaniye, Adana, Mersin, Hatay, Şanlıurfa, Kilis, Adıyaman gibi illerden bölgeye gelen ziyaretçiler, burada serin havanın keyfini çıkarıyor.

"ÇADIR KAMPLARIMIZ YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR" Başkonuş Yaylası Tesisleri Konaklama Hizmetleri Müdürü Ayhan Dinler, yaylaya her mevsim Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinden ziyaretçi geldiğini söyledi. Bölge ve çevre kentlerde sıcaktan bunalan vatandaşların Başkonuş Yaylası'nı tercih ettiğini anlatan Dinler, şunları kaydetti: "Çevre illerden büyük oranda talep görmek bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Şu dönemde hava sıcaklığının fazla artması sebebiyle misafirlerimiz kendilerini ormanın derinliklerine bırakıyor. Bu bölgedeki konaklama ve diğer imkanlardan faydalanarak bir nebze de olsun sıcaklıklardan uzak kalmaya çalışıyor. Çadır kamplarımız yoğun ilgi görüyor. Çadır kamplarını grup halinde de ağırlıyoruz. Kent merkezindeki gürültü ve kalabalık ortamdan kurtulup bir nebze rahat hava alabilmeleri için herkesi yaylamıza davet ediyoruz. Yoğunluğumuz artmaya devam ediyor. Biz bundan dolayı memnunuz. Misafirlerimizin istek ve taleplerine gerektiği ölçüde cevap vermeye çalışıyoruz. Hafta sonu yoğunluğumuz çok fazla oluyor. Yaylada hafta sonları 450 çadırı buluyoruz."