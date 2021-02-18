Doğu Anadolu'da kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor

AA

Doğu Anadolu Bölgesi'nde 2 gündür etkisini artıran, zaman zaman yoğunlaşan kar yağışıyla tamamen beyaza bürünen Erzurum'da, belediye ekipleri yollarda ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması yürütüyor.

Soğuk havanın da etkisiyle çatılarda buz sarkıtlarının oluştuğu kentte, park ve bahçeler ile tarihi mekanlar beyaz örtüsüyle de göz kamaştırdı.

- Ardahan

Ardahan'da dün başlayan kar yağışı bugün de etkisini sürdürdü.

Beyaz örtüyle kaplanan kentte, belediye ekipleri ve vatandaşlar kar temizliği çalışması başlattı.

- Kars

Kars'ta 2 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Özellikle sabah saatlerinde iş yerlerine giden vatandaşlar buzlanma nedeniyle caddelerde yürümekte güçlük çekti.

Kar kalınlığının ilçe merkezinde 80 santimetreye ulaştığı Sarıkamış'ta da soğuk hava nedeniyle bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.

İlçe sakinlerinden Naci Bozyel, zorluklarına rağmen kar yağışının kentte yakıştığını ifade ederek, "Şükür kar yağıyor, insanlar da mutlu oluyor. Kar, Sarıkamış'a çok yakışıyor." dedi.

Kars Belediyesi ekipleri şehir içinde kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

- Ağrı

Ağrı'da da 2 gündür aralıklarla etkili etkili olan kar yağışı sonrası kent beyaza büründü.

Belediye ekiplerinin cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yaptığı şehirde vatandaşlar da iş yerlerinin önündeki karı küreklerle temizledi.

- Tunceli

Tunceli'de ise dünden beri aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar ile araçların üzeri beyaz örtüyle kaplandı.

Soğuk havanın de etkisini gösterdiği ilde, buzlanan yollar nedeniyle vatandaşlar yürümekte zorluk çekti.

Bazı vatandaşlar da hava şartlarından olumsuz etkilenen sokak hayvanları için belirli alanlara mama ve yem bıraktı.