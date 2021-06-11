Doğu Anadolu'daki 3 ilde sağanak etkisini sürdürecek

AA

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, zaman zaman çok kısa süreli sağanak etkili olan bölge genelinde havanın parçalı ve kuzey kesimlerin çok bulutlu olması bekleniyor.

Erzurum'un kuzeyi, Ardahan ve Erzincan'ın batı ve kuzey kesimlerinde akşama kadar kısa süreli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgarın kuzey ve batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars, Ağrı ve Ardahan'da 7, Erzurum'da 8, Erzincan ve Tunceli'de 13, Iğdır'da 16 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıklar ise Iğdır'da 33, Tunceli'de 30, Erzincan ve Ağrı'da 27, Kars'ta 25, Erzurum'da 24, Ardahan'da 22 derece olacak.