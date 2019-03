Doğu Demirkol, 51'inci SİYAD Ödülleri'nde ilk sinema filmi Nuri Bilge Ceylan'ın 'Ahlat Ağacı'ndaki 'Sinan' rolüyle 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında ödül kazandı. Demirkol, ödülünü alırken yaptığı konuşmadaki esprileriyle salonu dolduranlar kahkaha attırdı.

Doğu Demirkol'un konuşmasında "Hocama çok teşekkür ediyorum, sağ olsun. Kendi çapında stand up yapan birine güvenip de böyle ağır bir rolü teslim etmek her baba yiğidin harcı değil. Belki de şov olsun diye yapıyor bunu. Diğer yönetmenlere 'Bak oyuncu olmayan adamı aldım, gene öttürdüm' diyor olabilir. 'Öttürdüm' demiyordur da o anlama gelen bir şey diyordur. Çok teşekkürler, sağ olun. İyi akşamlar, iyi eğlenceler" diyerek kısa bir stand up yaptı.

Doğu Demirkol, bugünlerde BKM Mutfak organizasyonuyla kapalı gişe sahneye çıkmaya devam ederken diğer yandan film senaryosu yazıyor.