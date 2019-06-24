Güvenlik güçlerinin doğu illerinde terör örgütüne karşı yürüttüğü operasyonlarla sağlanan huzur ve güven ortamı, bölgede turizm sektörünün de gelişmesine önemli katkı sundu.

AA'nın haberine göre terör olaylarının sona erdiği, saklı kalan güzelliklerin yeniden keşfedildiği bölgede yürütülen tanıtım çalışmaları, iç turizmde son zamanların en hareketli sezonlarından birinin yaşanmasını sağladı.

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan, tarihi ve doğal güzellikleri, mavi bayraklı plajıyla bölgenin önemli merkezleri arasında bulunan Van'da da turizmciler, huzurun sağlanması ve bölgeye ilginin artmasıyla en yoğun dönemlerinden birini yaşıyor.

Tur kapsamında geldikleri Van'da, Urartular'dan bugüne ulaşan kalelerde, Akdamar Kilisesi ve camilerde kadim bir tarihe tanıklık eden binlerce turist, Muradiye Şelalesi'nde serinleyip Van Gölü sahillerinde gün batımını izleyerek günün yorgunluğunu atma imkanı buluyor.

Üremek için tatlı sulara göç eden inci kefalini görüntüleyen, renkli gözleri, pamuk gibi tüyleriyle insanları kendine hayran bırakan Van kedilerini seven turistler, yaptıkları alışveriş sayesinde de kent ekonomisine katkı sağlıyor.

"HUZUR VE GÜVEN TURİZME YANSIDI"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Aktuğ, kadim tarihiyle bölgenin en önemli illerinden Van'da bu yıl yoğun bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Aktuğ, özellikle Ramazan Bayramı tatili boyunca otellerde yer kalmadığını, ziyaretçileri misafirhane ve pansiyonlarda ağırladıklarını belirtti.

Van'a gelen yabancı turistlerin yüzde 90'ının İranlılardan oluştuğunu anlatan Aktuğ, kapı giriş harçlarının artması ve İran ekonomisindeki sıkıntıların, yabancı turist sayısında azalmaya neden olduğunu söyledi.

Bu açığı yerli turistle kapattıklarını vurgulayan Aktuğ, şunları kaydetti:

"Önceki yıllarda eşit düzeydeydi ancak son dönemlerde Van'a gelen turist sayısında yerliden yana artış var. Bunun en önemli nedeni memleketimizdeki huzur ve güven. Turizmde en önemli faktör kentin güvenilir olması. Kent ne kadar güzel olursa olsun güvenli değilse, insanların kafasında soru işaretleri varsa tercih edilmiyor. Son zamanlarda kentin ve bölgenin huzur ile güveni Türkiye geneline yansıdı. Van'da yapılan etkinlikler, tanıtım çalışmaları ve insanların memnun ayrılması, turizme olumlu katkı sağladı. Fuarlara katıldık, insanlara Van'ı, güzelliklerini anlattık."

"İLİMİZİ ZİYARET EDEN TURİST SAYISI 350 BİNLERİ BULDU"

Aktuğ, "5 aylık verilere bakıldığında, resmi rakamlara göre ilimizde 250 bin turist konakladı. Bunun 162 bini yerli, 68 bini de yabancı. Ancak son zamanlarda sayıları artan rezidanslara, kiralık konutlara gelen turistler kayıt dışı kalıyor. Bunlar da eklendiğinde ilimizi ziyaret eden turist sayısının 350 binleri bulduğunu söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.