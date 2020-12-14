Doğuş Oto'ya sosyal sorumluluk ödülü

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Türkiye’de topluma değer katan ve yenilikçi çözümler geliştiren sosyal sorumluluk uygulamalarını farklı sektörlerden paydaşlarla buluşturan Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi’nin (KSS) 12’incisi, ‘Değişimi Yönetmek: Belirsizlik Dönemlerinde Liderlik’ temasıyla çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Yapılan açıklamaya göre, COVID-19’un yarattığı belirsizlik sürecinde, kurumların bu duruma nasıl uyum sağladıklarının, gelecek perspektifi, bireysel ve kurumsal olarak yapılması gerekenler gibi konuların ele alındığı KSS Zirvesi’nde, 5 ana kategoride ve 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı için değerlendirilen KSS projeleri arasından ödüle layık görülenler de belirlendi.

Zirvede Doğuş Otomotiv'in iki kategoride Altın Ödül kazandığı açılandı. Doğuş Otomotiv'in, sürdürülebilirlik bilincini ülke genelindeki yetkili satıcı ve tedarikçilerine de yaygınlaştırmak için kurduğu iş modeliyle ‘Sorumlu Tüketim ve Üretim’ kategorisinde ve toplumun tüm kesimlerinde trafik güvenliği bilincini arttırmak için başlattığı Trafik Hayattır! kurumsal sorumluluk platformu ile ‘Sağlıklı Bireyler’ kategorisinde Altın Ödülün sahibi olduğu kaydedildi.