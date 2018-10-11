SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Seda Kar
SAĞLIK
Haberler > SAĞLIK

Doktorlar bile şoke oldu! Bebek dokuz diş ile doğdu

Amasya'daki Merzifon Devlet Hastanesi'nde doğum yapan Seda Kar, dokuz dişli bir bebek dünyaya getirdi. Bebeğin ön iki dişi, soluk borusuna kaçarak çocuğun ölümüne neden olabileceği tehlikesi nedeniyle diş hekimleri tarafından çekildi

11.10.2018 - 10:52 | Güncelleme: AA

Amasya'da Merzifon Devlet Hastanesi'nde dün doğum yapan Seda Kar’ın (30) dünyaya getirdiği "Elif Nur" adı verilen bebeği kontrol eden doktor, bebeğin 9 tane dişinin bulunduğunu fark etti.

AA'nın haberine göre; endişe ve şaşkınlık yaşayan Kar ailesi, doktorların kontrolünün ardından bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenince rahatladı. Bebeğin ön iki dişi, soluk borusuna kaçarak çocuğun ölümüne neden olabileceği tehlikesi nedeniyle diş hekimleri tarafından çekildi.

Merzifon Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Selçuk Sezikli, annenin ilk doğumunu gerçekleştirdiğini ve bebeğin normal doğum yöntemiyle dünyaya geldiğini söyledi.

'İLK DEFA KARŞILAŞIYORUZ'

"Hastanemizde dün yapılan doğumda bir kız çocuk dişleriyle dünyaya geldi. Bu ender bir durum" diyen Selçuk Sezikli sözlerine şöyle devam etti: "Dünyada daha önce tabii ki tespit edilenler var. Ancak diğerlerinden farklı olarak çoklu sayı ikiden fazladır. Daha önce yapılan doğumlarda genelde önde iki diş olarak belirtilmiş. Bu kızımızda 9 adet diş var. Bunlardan ön taraftaki 2 tanesi çok belirgin olduğu için diş hekimlerimizce kontrolleri yapılarak müdahale edildi. Bizim için de bir ilk. Yıllardır bir sürü doğum yapılıyor ama böyle vaka ile ilk defa karşılaşıyoruz. Biz de çok şaşırdık."

'ÇOK NADİR GÖRÜLEN BİR DURUM'

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Şenol Küçük ise çok şaşkın olduklarını ve az görülen bir durumla karşılaştıklarını belirterek şunları kaydetti: "Kız bebeğimizin alt damağında natal diş dediğimiz doğuştan dişlerin olduğunu gördük. Çok nadir görülen bir durum, en sık görülen durum ise alt damakta süt dişlerin çıkmış görülmesi. Bu kız çocuğumuzda farklı olan 2-3 değil, daha fazla diş olmasıydı. Önde çıkan 2 diş çok büyük olmasından dolayı bebeği riske atacağından hemen müdahale edilerek alındı. Bebeğin onu yutması ya da yemek borusuna kaçma durumu ortadan kaldırıldı."

Bebeğin 2 kilo 800 gram ve 48 santimetre boyunda dünyaya geldiği öğrenildi.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 1
  • Misafir 14 dakika önce
    Maaşallah. Allah analı babalı büyütsün inşaallah.
Kalan karakter : 2000
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X