Mağaza içindeki görüntüler tek tek incelenince...

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Dolandırıcıların yeni yöntemi hayrete düşürdü

Mersin’de ellerindeki pos cihazı ayarlarını bir teknoloji marketin pos cihazına entegre ederek, yaptıkları alışveriş bedellerini geri alan dolandırıcı çetesi çökertildi. Yöntemleriyle herkesi şaşkına çeviren çete üyeleri, 500 bin lira değerinde teknolojik aleti 2. el fiyatına satarak, paraya dönüştürmeye çalıştıkları sırada yakalandı. Çete lideri olduğu öne sürülen Y.S. "Tamamen iftira, yalan. İlgi ve alakam yok. Telefonları ben satmadım. İspat edebilirsiniz" dedi

22.09.2018 - 10:04 | Güncelleme: İHA

Mersin’de ellerindeki pos cihazı ayarlarını bir teknoloji marketin pos cihazına entegre ederek, yaptıkları alışveriş bedellerini geri alan dolandırıcı çetesi çökertildi. Yöntemleriyle herkesi şaşkına çeviren çete üyeleri, 500 bin lira değerinde teknolojik aleti 2. el fiyatına satarak, paraya dönüştürmeye çalıştıkları sırada yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Mersin’de bir şahsın üzerine olan pos cihazı, bir teknoloji marketinin pos cihazına entegre edilerek, yapılan 500 bin lira değerinde teknoloji alışverişin bedeli geri iade edildi. Bunun üzerine, mağaza yetkilileri anlaşmaları oldukları banka ile görüşme sağladı. Banka avukatının şikayeti üzerine Mersin Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yaklaşık 2 hafta çalışmalarını sürdüren ekipler, ATM ve mağaza içerisindeki görüntüleri tek, tek titizlikle inceledi. Ekipler, yapılan araştırmalar neticesinde, bir şahsın üzerindeki pos cihazı ayarlarının bir teknoloji mağazasındaki pos cihazı ayarlarıyla entegre edilerek, yapılan alışverişlerin paralarının geri iade edildiğini tespit etti.



"POS CİHAZINI ENTEGRE EDEREK HARCANAN PARAYI GERİ ALMIŞLAR"

Mersin’in Akdeniz ilçesi Siteler Mahallesi’nde E.M.’ye ait bir iş yerine, 2016 yılında pos cihazı tahsis edildi. Bir teknoloji market şubelerinde yapılan harcamalardan kaynaklı bedellerin, E.M. isimli şahsa tahsis edilen pos cihazına, el yordamı ile girilerek harcama gerçekleştirilen şubelerdeki pos cihazına dönüştürülerek, yapılan harcama bedellerinin şüpheli şahıslara ait kartlara geri iadesinin sağlandığı öğrenildi. Alınan teknolojik aletlerin ise kısa yoldan 2. el fiyatına satıldığı tespit edildi. Bunun üzerine, E.M. isimli şahıs ile kartları kullanıldığı tespit edilen Ö.E., H.S., H.C., Y.U.D., N.K., T.K., M.B., H.Y., O.Ç., ve G.İ. isimli şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı.

"3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON"

Bu kapsamda, Mersin, Adana ve Urfa’da eş zamanlı operasyon yapan ekipler E.M., G.İ., İ.D., M.E.Ö., H.S., H.C., Y.U.D., N.K., T.K., M.B., H.Y., ve O.Ç. isimli şahısları yakaladı. Ekipler, yakalanan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda şahısları organize eden ’Çete Lideri’ olarak bilinen Y.S. isimli şahsı yakalamak için de çalışma başlattı. Şahsın kullandığı aracı tespit eden ekipler, PTS kayıtlarına bakılmasının ardından şahsın Adana’da olduğunu tespit etti. Adana ili Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yakalanan şahıs Mersin Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Yapılan operasyonlarda, 2 diz üstü bilgisayar, 1 bilgisayar kasası, 44 farklı bankalara ait bankamatik kartı ile kredi kartı ve 11 cep telefonu ele geçirildi. Öte yandan piyasa değeri 6 bin lira olan ve aynı yöntemle mağazadan alınan bir cep telefonu satılmaya çalışılırken ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.S., E.M., İ.D., M.E.Ö, İ.T., G.İ. tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Ayrıca, H.C., Y.U.D., N.K., H.Y., O.Ç., isimli şahıs ile bu şahıslardan kart tedariki yapan şahıs olarak adı geçen A.D. isimli şahıs savcılıkça serbest bırakıldı.
Öte yandan çete lideri olduğu öne sürülen Y.S. isimli şahıs adliyeye sevk edildiği sırada, "Tamamen iftira yalan, ilgi ve alakam yok. Telefonları ben satmadım. Her şeyde görünüyor ispat edebilirsiniz" dedi.

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