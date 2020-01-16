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Dolar 5.88 liranın altında

Merkez Bankası'nın senenin ilk faiz kararını vereceği güne dolar 5.8776 liradan başladı

dolar son dakika
HABERTURK.COM

Dolar/TL piyasaları dramatik bir şekilde etkileyecek önemli bir gelişme yaşanmamasıyla hafta boyunca 5.86-5.90 lira aralığında hareket etti. 

Bugün ise artık gözler bugün 2020'nin ilk faiz kararını açıklayacak Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'na çevrildi. Ağırlıklı olarak analistler 100-150 baz puanlık bir faiz indirimi bekliyor. 

SAAT 14.00'DA AÇIKLANACAK

Bu beklenti civarındaki bir indirimin, fiyatlandığı için kura önemli etki yapması beklenmiyor. Ancak beklentinin çok üzerinde bir indirim kurda yukarı yönlü baskı yaratabilir. Buna karşılık faiz indirimi yapılmaması da düşüşe yol açabilir. 

Dolar yeni güne 5.8776 liradan başlarken artık gözler saat 14.00'da açıklanacak faiz kararında.

 

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