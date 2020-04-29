Dolar bugün ne kadar? Gözler Fed ve koronavirüste... 29 Nisan dolar kuru

HABERTURK.COM

Pazar gecesi düşük hacimli piyasada 7 liranın üzerine gören dolar/TL bu hafta genelinde 6.97-6.99 aralığında hareket etti.

Dolar yeni güne de 6.9820 liradan başladı.

Doların seyrinde dünya genelinde koronavirüse karşı alınan tedbirlerde yapılan gevşemeler etkili oluyor. Almanya gibi önemli ekonomilerde dükkanlar, fabrikaların açılması 'normale dönüşün' işareti olarak görülüyor. Risk algısının düşmesi dolara talebi düşürüyor.

Ancak alınan tek tük kararlar da hemen haftaya ekonomiler açılacak anlamına gelmiyor. Bu sebeple borsalar haber akışına göre sert iniş-çıkışlar yakalasa da birçok yatırım aracında tedbirli bir bekleyişin etkileri görülüyor.

GÖZLER FED'DE

Koronavirs salgını devam ederken bugün ayrıca ABD Merkez Bankası'nın (Fed) saat 21.00'da açıklayacağı faiz kararı bekleniyor. Halihazırda Fed politika faizini 0-0.25 aralığına çekmiş durumda. Dolayısıyla bugün faize dokunması beklenmiyor. Ancak Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamanın satır araları dikkatli bir şekilde incelenecek. Yakın zamanda atılabilecek politika adımlarının işaretlerine bakılacak.