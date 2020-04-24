HABERTURK.COM

Dün 23 Nisan tatili sebebiyle yurtiçinde işlem yapılmadı. Ancak yurtdışında işlemler devam etti. Dolar/TL petrol fiyatlarındaki toparlanmanın etkisiyle 6.98'den 6.94'e geriledi.

Dolar önceki gün Merkez Bankası'nın 100 baz puanlık beklentileri aşan faiz indirimiyle 7 liraya dayanmıştı. Dün Brent petrolün yüzde 10, WTI petrolün varil fiyatının ise yüzde 20 yükselmesiyle petrol üreticisi ülkeler ve petrol şirketlerine yönelik endişeler şimdilik dağılmaya başladı.

Bu durumun yarattığı iyimserlikle gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında değer kazandı. Dolar/TL de 6.94'e geriledi.

KORONAVİRÜS TAKİP EDİLİYOR

Ancak haftanın son işlem gününde dolardaki düşüş kalıcı olmamışa benziyor. Dolar yeni güne 6.98 liranın hemen altında başladı. Son 1 haftada petrol çok konuşulsa da asıl gündemi doğal olarak koronavirüs salgını belirliyor. Ülke ekonomilerinin normale dönüş sinyali vermesi risk algısının düşmesine yol açabiliyor. Bu sebeple koronavirüsle ilgili haber akışını dikkatle takip etmek gerekiyor.