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Son dakika dolar TL ve euro TL kuru ekonomi gündemini takip edip araştırılanlar tarafından merakla araştırılıyor. Peki, dolar ve euro TL kuru ne kadar, kaç TL? Hemen belirtelim ki dolar TL kuru haftanın son işlem gününe aşağı yönlü seyirle başladı. İşte, Güncel dolar TL kur...

DOLAR DÜŞÜŞE GEÇTİ

Dolar/TL, geçen haftaki 7.3'lü seviyelerden 7.5'e doğru yükseldikten sonra ABD tahvil getirilerinin yükselişin durması, aşılamanın başlaması ve Biden'ın 2 trilyon doları bulan kurtarma paketini açıklamasıyla yeniden 7.35 etrafında işlem görüyor.

Önceki gün Sağlık Bakanı, Bilim Kurulu üyeleri ve sağlık çalışanlarıyla başlayan aşılama dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile devam etti.

Piyasada salgını zayıflatacak ya da ortadan kaldırabilecek ölçüde aşılamanın zamanlaması izleniyor.

EURO NE KADAR, KAÇ TL?

Uzun süre 9 TL üzerinde işlem gören euro T kuru, haftanın son işlem gününde 9 liranın altına indi. Saat 11.00'de kaydedilen verilere göre euro TL kuru 8,97 TL'den işlem görüyor.