Dolar/TL kurunun haftanın ilk işlem gününde yakaladığı yukarı yönlü seyir, bugün yani 5 Eylül Çarşamba günü terse döndü. Gün içerisinde en yüksek 6.72 TL seviyesini gören Dolar/TL kuru, akşam saatlerinde 6,62 seviyesine kadar geriledi.

Peki; bugün yani 5 Eylül Pazartesi günü Dolar/TL kuru ne kadar? İşte en güncel ve canlı Dolar/TL kuru...

Suriye'de yaşanan jeopolitik gelişmeler, Fitch'in Türkiye büyüme tahminini aşağı yönlü revize etmesi ve belirtilen risklerle ekonominin uzun süreli bir düzeltme sürecine girdiğine işaret etmesi öne çıkan etkenlerdi.

Öte yandan, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarının tırmanma eğiliminde olması, Güney Afrika ekonomisinin resesyona girmesi ve Arjantin'de acil kemer sıkma tedbirlerinin gelişmekte olan piyasalarda birçok para üzerindeki baskıyı artırıyor.

Dolar endeksi 95.236 ile son 10 günün en yüksek seviyesine yaklaştı. Merkez Bankası'nda TL için TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi Ağustos'ta 64,82'ye geriledi. Bu da Türk Lirası için veri tarihinin en düşük reel değerine işaret ediyor.

5 Eylül sabahı saat 17.00'de kur 6.63 seviyesinde...

DOLAR/TL KURU CANLI TAKİP ET

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ