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Dolar ne kadar, kaç TL? 1 Aralık Dolar anlık fiyat

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22 EKİM DOLAR KURU

Dün dünya genelinde dolar değer kaybederken akşam saatlerinde Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları rüzgarı tersine çevirdi.

Powell'ın Senato'da yaptığı konuşmada varlık alımlarının azaltılmasını planlanandan birkaç ay önce tamamlamayı düşünmenin uygun olacağını belirtti. Daha yüksek enflasyon riskinin arttığını ifade etti.

Bu açıklamalar geldiğinde TL halihazırda dünyadan negatif ayrışmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faizi de enflasyonu da indirmekte kararlı olduğunu açıklamasıyla dün akşam saatlerinde dolar 13.95 lira ile yeni tarihi zirvesini gördü.

Dolar yeni güne ise 13.56 liradan başladı.

Dün Avrupa'da artan enflasyon ve Powell'ın açıklamaları küresel piyasalara damga vururken asıl odak noktası koronavirüsün Omicron varyantı olmaya devam ediyor. Bu varyantla ilgili ülkelerin nasıl önlemler alacağı henüz bilinmiyor.

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