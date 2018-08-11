Dolar kaç TL? Euro kaç TL? Sterlin ne kadar?

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ABD ile süren gerilimlere paralel haftanın son gününde güçlü yükselen dövizler, ABD Başkanı Donald Trump´ın Türkiye ile ilgili Twitter paylaşımının ardından tarihi rekorlarını tazeledi. Dolar 6.80, euro 7.78 ve sterlin 8.73 liranın üzerine çıktı. Perşembe günü yüzde 0.29 yükselişle 96 bin 905 puandan kapanan Borsa İstanbul endeksi ise yüzde 8.63 düşüşle 88 bin 795 puana geriledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak´ın açıklamalarıyla gerileyen dövizler ABD Başkanı Donald Trump´ın Türkiye´ye uygulanan alüminyum ve çelik gümrük vergilerini iki katına çıkarma talimatı verdiğini duyurmasıyla yüzde 18´in üzerinde yükseldikten sonra tekrar düştü; dolar öğleden sonraki işlemlerde 6.57, euro 7.51 ve sterlin 8.37 liradan işlem görüyor. Küresel ticaret endişeleri, ABD´nin İran´a yeniden uygulamaya başladığı yaptırımlar ve ABD-Türkiye ilişkilerindeki gerilime paralel dolar endeksi güçlendi.

DOLAR endeksi yüzde 0.64 artışla 96.23 düzeyine yükselerek, Şubat 2017´den bu yana en yüksek düzeyini gördü. EURO/DOLAR, dolardaki güçlenişe bağlı 1.15 düzeyinin de altına indi. Parite yüzde 0.88 düşüşle 1.1426 düzeyine geriledi. BIST Bankacılık Endeksi yüzde 11.19 düşüşle 104 bin 125 puana geriledi.

10 yıllık devlet tahvillerinde getiri günlük yüzde 12.01 artışla 22.11 düzeyine yükseldi.

DOLAR, EURO VE STERLİN FİYATI 11 AĞUSTOS 2018

Dolar en düşük 5.5350 ve en yüksek 6.80 lirayı gördükten sonra 6.57-6.58 lira aralığında,

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Euro en düşük 6.3846 ve en yüksek 7.7821 lirayı gördükten sonra 7.52 - 7.53 lira aralığında,

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Sterlin en düşük 7.1034 lira ve en yüksek 8.73 lirayı gördükten sonra 8.38 - 8.39 lira aralığında işlem görüyor.

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