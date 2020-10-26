İHA

Corona virüs salgınının çıkması dövizde dalgalanmalara neden oldu. Son olarak 7,90 seviyelerinde seyreden dolar 26 Ekim gününe yükselişle başladı. Peki dolar kuru ne kadar oldu? İşte ayrıntılar...

DOLAR KURU NE KADAR?

Geçen hafta Merkez Bankası’nın faiz kararının ardından 7,97 seviyelerine yükselen dolar, yeni haftanın ilk gününde 8 lirayı aşarak tüm zamanların en yüksek düzeyine ulaştı.

Dolar/TL sabah saatlerinde 8 lirayı aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi. Geçen hafta Merkez Bankası’nın faizi sabit tutma kararından sonra yükselişe geçen Dolar/TL paritesi, yeni haftanın ilk gününe rekorla başladı.