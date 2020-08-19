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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDövizDolar son dakika! 19 Ağustos dolar kuru
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Dolar dar bantta dalgalı

Dolar endeksi 93 puanın altına gerileyerek son 2 yılın en düşük seviyesine gerilerken, dolar/TL cephesinde 7.35 - 7.40 arasında dar bantta dalgalanmaya devam ediyor.

dolar
HABERTURK.COM

Dolar/TL, dün test ettiği 7.40 zirvesinin ardından küresel olarak zayıflayan ve son iki yılın en düşük seviyesini gören dolar endeksiyle birlikte 7.35'lere kadar çekildi.

TL de dolar karşısında değer kazanan gelişen ülke paralarıyla birlikte toparlanırken, dünkü kapanış 7.3739 TL'den gerçekleşti.

19 Ağustos günü ise dolar/TL 7.35- 7.40 arasındaki dar bantta dalgalanmayı sürdürüyor. Dolar endeksinin düşüşüyle değerlenen ve 1.19'u aşan euro/dolar paritesiyle euro/TL de yönünü yukarı çevirdi ve 8.80 üzerinde. Spot altın fiyatı 2000 doları aştıktan sonra telkrar bir düzeltme yaparak 1990'lara çekilirken düşen dolarla birlikte gram altın fiyatı yeniden 475 TL altına geriledi.

Piyasalarda bugün önemli bir veri akışı yok. İçeride Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu sonrası açıklanacak faiz kararı öne çıkıyor. TCMB fonlama ihalelerinde basit faiz son 1 haftada yüzde 10.5'tan 11 üzerine geldi.

Dışarıda ise Fed tutanakları ve jeopolitik riskler izlenecek.

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