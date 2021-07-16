Dolar düşüşünü sürdürüyor

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Dolar kurunda bayram öncesi başlayan aşağı yönlü hareket TCMB faiz kararı ve dün Fed'den gelen açıklamalar sonrası devam ediyor. Haftaya 8.65 seviyesinden başlayan dolar/TL 8.55'in altını test ederken, 16 Temmuz sabahına 8.57'de başlıyor.

TCMB öncekine nazaran daha şahin olmasa da çarşamba günkü PPK karar metninde enflasyonist risklere dikkat çekmeye ve sıkı duruş mesaj vermeye devam etti.

ABD'de açıklanan tüketici enflasyonu da beklentilerin üzerinde gelerek yüzde 5.4'e çıkarken Fed'in beklenenden daha erken sıkılaşmaya yönelebileceğine dair beklentiler arttı. Bununla birlikte, Kongre'de sunum yapan ve senatörlerin sorularını yanıtlayan Başkan Powell yükselişin pandemi sonrası hızlı açılan ekonomiler nedeniyle geçici olduğunu ve çekirdek enflasyonun yüzde 2'nin çok az üzerinde olduğunu tekrarladı.

Hazine Bakan Yellen da, ülkede bir-iki ay daha enflasyon yaşanacağını ifade ederek, enflasyonun geçici karakterli olduğuna vurgu yaptı.

Piyasalarda bugün yurt içinde bütçe rakamları, dışarıda ise ABD'den gelecek perakende satışlar takip edilecek.