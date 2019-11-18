DOLAR SON DAKİKA! Dolar kaç lira? - 18 Kasım dolar kuru ne kadar?

Dolar kuru 5.75 altında kapattığı geçen haftanın ardından 18 Kasım haftasında tutanaklara odaklanacak. Yapılan son Fed toplantısının tutanaklarının yayımlanacağı haftada Fed üyelerinin konuşmaları da izlenecek.

TL cephesinde ABD ile ilişkiler ve Suriye kaynaklı jeopolitik riskler gündemdeki yerini korurken Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir hafta sonu yaptığı açıklamada, ABD ile ilişkilerde probleme yol açan Rus yapımı S-400 hava savunma sisteminin nisan 2020'de aktive edileceğini belirtti.

Rus haber ajansı Interfax ise türkiye'nin daha fazla S-400 alabileceğini iddia etti.

Aralık ayında yapılacak Merkez Bankası PPK da piyasalarda ağırlığını korurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan cumartesi günü SGK toplu açılışında yaptığı konuşmada faizlerin daha da ineceğini bir kez daha yineledi. Erdoğan, "Yeni Merkez Bankası Başkanımızla beraber şu anda faiz oranı yüzde 13,5'a kadar indi, daha da inecek. Enflasyon da tek haneli rakama inecek 2020'de." şeklinde konuştu.,

Haftalık veri akışında ise Türkiye'de çarşamba günü Merkezi Hükümet Borç Stoku ve perşembe günü de kasım ayı tüketici güveni belli olacak.

18 Kasım haftasına dolar/TL 5.7480'den el değiştirerek başladı.

Dışarıda Çin ile devam eden ticaret görüşmeleri de izlenirken, büyümenin öncü göstergelerinden olan küresel PMI verileri de haftanın sonu piyasaların takibinde olacak.

Aynı gün Avrupa Merkez Bankası (ECB) başkanlık koltuğuna oturan Lagarde'ın konuşması da bulunuyor. Konuşmada ECB'nin gelecekteki para politikasına yönelik ipuçları aranacak.