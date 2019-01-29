Dolar ve euro kuru haftaya yükselişle başladı. Çarşamba günü açıklanacak olan TCMB Enflasyon Raporu ve Fed'in Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına odaklandı.

Merkez Bankası'nın PPK toplantısı, Bakan Albayrak'ın Davos'tan gelen mali disiplin açıklamaları sonrası 5.25 altını test eden dolar kuru, dün başlayan çıkışını sürdürdü ve 29 Ocak sabahı 5.33 civarında seyrediyor. Euro ise 6.10 üzerinde

Uzmanlar aşağı yönlü trendin ardından başlayan tırmanışı küresel risklerin öncesinde yatırımcının olası bir dalgalanmaya karşın kâr realizasyonu olarak değerlendiriyor.

Fed toplantısı, Brexit'in akıbeti ve Suriye'deki gelişmelerin yanı sıra ABD-Çin ticaret müzakereleri de dikkatle izleniyor. Geçen ay para piyasalarını etkileyen Huawei krizinde dün itibarıyla yeni bir sayfa açıldı. ABD Adalet Bakanlığı, Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei'yi "ABD'li şirkete ait ticari sırları çalmak" ve "bankaları dolandırmak"la suçladı.

Bugün ve Çarşamba günü yapılacak üst düzey ABD-Çin ticaret görüşmelerine bu gelişmenin nasıl yansıyacağı merak konusu.