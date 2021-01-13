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Dolarda son durum

Dolar/TL , ABD tahvil faizleri ve dolar endeksindeki (DXY) harekete paralel olarak dalgalanmayı sürdürüyor. Önceki gün 90.5 puanı test eden DXY sonrası dolar/TL 7.50'yi zorlamış fakat kalıcı olamamıştı. Endeksin yeniden 90 altına inmesiyle dolar kuru 7.45 bandında işlem görüyor

Dolar son dakika! Dolarda gözler ABD'de - 13 Ocak dolar kuru
Reuters / HABERTURK.COM

Dolar/TL, ABD tahvil getirilerinin yükselişi ve bununla birlikte gelen doların güçlü seyri ile geçen hafta gerilediği 7.30 seviyelerinden tekrar 7.50'yi zorlarken piyasalarda küresel risk iştahı takip edilmeye devam ediliyor.

Dolarda son dönemde görülen sert değer kayıplarının sınırlı da olsa değer kazancına dönmesi gelişmekte olan para birimlerindeki değer kaybının ana belirleyicisi konumunda. TL'deki değer kaybında analistler ABD faizlerinin beklentiden önce artıp artmayacağını endişenin etkili olduğunu belirtiyor.

Küresel hisse senedi piyasaları, Washington'da yaşanan siyasi karmaşanın ve artan koronavirüs vakalarının ardından rekor seviyelerden gerilerken, ABD tahvil getirileri yatırımcıların hükümetten daha fazla harcama beklentisiyle yükseldi.

ABD'nin gösterge niteliğindeki 10 yıllık Hazine tahvil getirileri 2.4 baz puan kadar yükselerek yüzde 1.1580 ile 10 ayın en yüksek seviyesini gördü. Dolar endeksi dün 90.73 seviyesinde 21 Aralık'tan beri en yüksek seviyesini görmesinin ardından bugün 89.9'a geriledi.

13 Ocak sabahı dolar/TL 7.45 TL seviyesinden işlem görüyor. Önceki hafta OPEC+ toplantısı öncesi 50 dolar altını zorlayan brent petrol fiyatı ise 57 doları aşmış durumda.


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