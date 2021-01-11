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HaberlerDövizDolar son dakika! Dolarda son durum! 11 Ocak dolar kuru
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Dolarda son durum

Dolar/TL geçen hafta 7.25 - 7.45 arasında sık dalgalanırken 11 Ocak haftasına 7.40 üzerinden başlıyor.

Dolar son dakika! Dolarda son durum! 11 Ocak dolar kuru
HABERTURK.COM

Dolar kuru geçen haftaki yoğun veri ve haber akışında sert dalgalanırken bir ara 7.25 altını zorlasa da kalıcı olamadı. Analistlerin kritik gördüğü 200 günlük hareketli ortalama olan 7.30 altını birkaç kez test eden dolar kuru haftayı 7.35 üzerinde kapattı.

11 Ocak haftasında dolar endeksi yükselerek 90 puan üzerinde seyrederken dolar/TL de de yukarı yönlü hareketle 7.40 üzerinde işlem görüyor.

Piyasalarda ABD'deki azil tartışmaları ve Beştepe'de yapılacak yılın ilk kabine toplantısı izlenirken veri akışında cari hesap ve çeyreklik işsizlik verileri öne çıkıyor.

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