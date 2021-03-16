Dolarda son durum

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Dolar kurunda yatay seyir sürüyor.

Piyasada bu hafta TCMB'nin Perşembe günü açıklayacağı faiz kararı izlenirken Fed'in faiz kararı ve Jerome Powell'ın faizlerin artmayacağı yönünde piyasayı ne kadar ikna edebileceği da küresel piyasalar için önem arz ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda Wall Street'te konuşan Powell, getiri eğrisi kontrolü (YCC) ile ilgili hiçbir mesaj vermeyerek istihdamın sekteye uğramaması için faizlerin artmayacağını belirtmiş ancak piyasalarda bu mesajda şahin yankılanırken tahvil faizlerini yükseltmişti.

ABD tahvil faizlerinin yükselişi nedeniyle, Naci Ağbal'ın gelişi sonrası 6.9 TL altına kadar gerileyen dolar kuru tekrar 7.80'e kadar çıkmıştı.

ABD Hazine borçlanmalarına gelen talebin iyi olmasıyla tahvil faizleri düşerken, TL de kayıplarının bir kısmını geri aldı.

16 Mart sabahı dolar/TL 7.53 seviyesinde, euro 9 TL bandında işlem görüyor