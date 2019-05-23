Altın fiyatları ne kadar?

Dolar/TL, ABD'nin haziran ayının ilk haftası sonuna kadar S-400 alımının iptal edilmemesi durumunda yaptırım sinyali vermesi ve Türkiye - ABD ilişkilerine yönelik kaygılarla bir hafta aranın yeniden 6.10'un üzerini test etti. Kremlin cephesi Rus yapımı S 400 hava savunma sistemi anlaşmasının Ankara'nın da belirttiği gibi bitmiş bir anlaşma olduğunu açıklayarak, ABD'nin Türkiye'ye verdiği iddia edilen ültimatomu kabul edilemez olarak nitelendirdi.

Amerikan basınından gelen haber akışının ardından bir diğer önemli haber de Milli Savunma Bakanı Akar'ın, Türk askerlerin S-400 eğitimleri için Rusya'da olduğunu söylemesi oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu yaptığı açıklamada Temmuz ayında beklenen teslimatların, daha erkene çekilebileceğini belirtmiş ve S-500 için ortak üretim konusunda çalışmalar yapıldığını açıklamıştı.

Türk Lirası, diğer gelişmekte olan ülke paralarından negatif ayrışmayı sürdürüyor.

23 Mayıs günü dolar 6.12 üzerinde, euro 6.85 sınırında güne başladı. Sterlin ise 7.75 seviyesinden el değiştiriyor. Türkiye'nin 5 yıllık CDS puanı yeniden 500 üzerinde. Brent petrol fiyatı ise 70.5 dolara kadar indi.

YSK'nın gerekçeli kararını açıklamasının ardından tartışmalar sürerken piyasalar devam eden seçim süreci, TCMB'nin

rezervleri ve ekonomi yönetiminin bütçeye dönük attığı adımlardan kaynaklı riskler de piyasalarda yakından takip ediliyor.

Analistler, yurt dışında olumsuz bir görüntü olmadığını ancak TCMB'nin 150 baz puanlık sıkılaşmayı geri çekerek repo ihalelerine başlaması ve S-400 konusunun TL'de baskı yarattığını belirtiyor.

Borsalar ise Fed tutanaklarından pek etkilenmese de ticaret savaşları kaygısı ve PMI verilerinin düşük gelmesiyle tüm dünyada satıcılı bir seyir izliyor. MSCI Asya Pasifik endeksi ocak ayından bu yana en düşük seviyesine geriledi, Borsa İstanbul da dün 83 binli seviyelere indi.