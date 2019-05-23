Dolar kurundaki yükseliş son günlerde hızlanarak devam ediyor. Ekonomi yönetimi başta döviz alımlarında binde 1 oranında BSMV ve 100 bin doların üstündeki döviz alımlarında 1 gün valörlü teslim gibi önlemler olmak üzere çeşitli adımlar atıyor. Ancak Türkiye'de vatandaşın son 8 ayda yaklaşık 20 milyar dolar alarak bankalarda mevduat yaptıkları görülüyor. Bu durum Türkiye'de Türk Lirası'na güveni azaltıyor ve dolarisazyonu güçlendiriyor.
Türkiye'de döviz mevduatının toplam mevduata oranı yüzde 25'lerden yüzde 56'ya fırlarken bazı illerin döviz ısrarı bu durumun kalıcı olmasını sağlıyor. Sadece vatandaşın (gerçek kişiler) döviz mevduatlarına bakıldığında özellikle İçanadolu illerinde yoğun bir dolarizasyon olduğu göze çarpıyor.
Bu illerde Almanya başta olmak üzere Avrupa'da çalışıp emekli olan veya halen çalışanların döviz hesaplarının yüksek olduğu belirtiliyor. Ancak her koşulda bu kadar yüksek döviz mevduatı bir yandan elinde döviz tutan bu kişilere yüksek getiri sağlarken diğer yandan Türkiye ekonomisinin yapısını olumsuz etkiliyor.
17.7 MİLYAR DOLARI İÇANADOLU'DA
Döviz mevduatının toplam mevduata oranı en yüksek il Nevşehir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) rakamlarına göre bu ilde Mart 2019 itibariyle döviz mevduatının toplam mevduata oranı yüzde 62.7 düzeyinde. İkinci yine bir İçaanadolu şehri olan Aksaray'da oran yüzde 62.1 ve üçüncü Yozgat'ta ise yüzde 60.2 olarak gerçekleşiyor.
İŞTE İL İL TÜRKİYE'NİN DOLAR HARİTASI
Döviz mevduatının toplam mevduata oranı en yüksek 10 ilin 6'sı İçanadolu şehirleri. İlk 10'da Kırşehir, Kayseri, Kütahya bulunuyor. Bir İçanadolu ili olan başkent Ankara'da dolarizasyon yüzde 50.2 ve bu şehir 20'inci sırada. İçanadolu'da şu anda 17.7 milyar dolarlık döviz mevduatı mevcut.
İSTANBUL DA SÜRÜKLÜYOR
Türkiye'nin gözbebeği İstanbul'da dolarizasyon yüzde yüzde 57.6 civarında ve yüksek. Öyle ki İstanbul toplam döviz mevduatının hemen hemen yarısı olan 53.6 milyar dolarlık bir varlığa sahip. İstanbul'da artış oranı da yüksek. 2007'de İstanbul'da mevduatın yüzde 42.7'si dövizken bu tutar 15.3 puan artmış durumda.
Büyükşehirlerden İzmir de dolarizasyon 2007'de yüzde 23.5'ken oran yüzde 42.1'e tırmanarak Hatay ile birlikte döviz mevudatı oranını en çok artıran il İzmir oldu. Ancak bu ildeki artışa rağmen oran diğer büyükşehirleri ve bölgeleri henüz yakalayamadı.
HATAY VE KİLİS UÇUYOR
Döviz mevduatının toplam mevduata oranı sıralamasında en yüksek oranlı artış dolarizasyonu yüzde 31.1'den yüzde 52.2'ye çeken Hatay'da yaşandı. Dolarizasyonun 18.2 puan artarak yüzde 5.6'ye çıktığı Kilis ve büyük illerden Bursa'daki zıplama da dikkat çekti. Bursa'da dolar mevduatının toplam mevduata oranı 12 yılda yüzde 30.2'der yüzde 46.8'e ulaştı.
DOĞU EKSPRESİ DOLAR BASMADI
Dolarizasyonun en az arttığı illerin başında son yıllarda Doğu Ekspresi ile ünlenen Ardahan ve Kars var. Bu illerde dolar mevduatının toplama oranı yüzde 30 düzeyinde. Kırklareli, Osmaniye, Edirne ve Çanakkale de dolara ve Euro'ya yüz vermeyen iller.
NEVŞEHİR'DE DOLAR MEVDUATININ ORANI YÜZDE 62'YE ULAŞTI
|Döviz mevduatı oranı (%)
|Şehir
|2007
|2008
|2009
|2010
|2011
|2012
|2013
|2014
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019/3
|NEVŞEHİR
|57.9
|56.5
|56.0
|52.2
|55.7
|58.8
|60.2
|59.9
|57.5
|55.3
|54.1
|58.4
|62.7
|AKSARAY
|66.9
|62.2
|62.3
|57.6
|58.6
|60.4
|61.0
|61.1
|56.9
|53.7
|53.6
|58.1
|62.1
|YOZGAT
|58.2
|55.6
|54.4
|49.3
|51.8
|55.6
|55.0
|55.5
|53.8
|50.4
|49.9
|55.0
|60.2
|İSTANBUL
|42.3
|38.7
|38.5
|33.2
|35.0
|35.6
|38.6
|39.9
|46.5
|47.1
|47.9
|51.4
|57.6
|KIRŞEHİR
|61.2
|56.3
|54.6
|49.6
|50.3
|51.8
|53.4
|54.2
|53.0
|49.9
|47.9
|50.1
|57.3
|IĞDIR
|44.3
|38.2
|38.9
|37.0
|37.4
|43.1
|41.5
|42.7
|45.7
|47.0
|45.1
|52.1
|56.8
|KAYSERİ
|54.3
|48.7
|47.4
|44.2
|45.2
|47.8
|49.7
|50.8
|50.0
|46.1
|45.8
|50.4
|56.8
|BİNGÖL
|46.4
|37.8
|37.7
|34.2
|36.6
|37.3
|35.7
|35.3
|37.2
|31.9
|37.7
|49.1
|55.5
|KİLİS
|36.1
|35.2
|33.7
|27.2
|20.4
|31.0
|33.0
|38.7
|35.6
|29.9
|47.8
|50.6
|54.6
|KÜTAHYA
|39.3
|38.6
|37.1
|34.5
|40.1
|42.4
|44.0
|43.1
|43.6
|43.7
|43.3
|51.3
|54.4
|ELAZIĞ
|43.8
|39.3
|38.4
|36.0
|37.2
|38.7
|38.7
|38.6
|38.8
|34.6
|37.8
|46.0
|53.0
|BAYBURT
|57.6
|54.8
|50.9
|39.8
|50.5
|48.6
|47.6
|46.2
|45.7
|41.7
|42.5
|48.6
|53.0
|HATAY
|33.1
|27.8
|31.3
|27.0
|39.3
|34.0
|42.9
|40.5
|43.8
|42.6
|41.1
|44.6
|52.2
|KARAMAN
|50.6
|44.6
|42.5
|39.3
|42.5
|43.1
|44.5
|45.0
|43.4
|40.3
|39.8
|47.6
|51.6
|KAHRAMANMARAŞ
|43.7
|39.5
|38.6
|36.4
|40.7
|40.9
|43.0
|43.5
|44.0
|41.4
|41.0
|45.6
|51.1
|GAZİANTEP
|37.5
|32.6
|33.2
|27.5
|29.2
|30.7
|30.2
|33.3
|37.0
|34.7
|37.6
|45.4
|51.1
|TRABZON
|41.7
|36.1
|34.7
|31.8
|33.5
|34.4
|34.6
|34.4
|38.3
|34.6
|37.8
|43.8
|50.6
|MARDİN
|43.2
|37.1
|36.1
|32.4
|33.4
|37.6
|35.0
|36.5
|40.0
|34.0
|36.3
|43.7
|50.6
|KONYA
|44.8
|41.3
|39.5
|35.3
|38.7
|39.2
|38.4
|39.1
|38.4
|36.0
|38.2
|47.0
|50.2
|ANKARA
|35.1
|29.5
|29.4
|24.1
|26.3
|25.9
|28.7
|29.9
|36.2
|36.2
|37.8
|43.2
|50.2
|ÇORUM
|40.5
|37.7
|36.0
|30.6
|33.1
|35.6
|37.4
|37.3
|39.0
|37.5
|38.0
|43.6
|50.0
|GÜMÜŞHANE
|38.6
|35.4
|34.6
|34.0
|37.1
|40.3
|41.3
|39.8
|39.2
|36.4
|41.2
|45.2
|49.8
|YALOVA
|33.0
|31.2
|30.2
|28.8
|28.6
|30.2
|32.2
|33.8
|36.7
|37.2
|39.3
|45.9
|49.3
|UŞAK
|42.6
|41.2
|40.3
|35.5
|40.0
|39.5
|41.8
|42.6
|44.8
|41.4
|38.8
|44.3
|48.5
|ERZİNCAN
|38.8
|37.1
|36.5
|31.4
|36.0
|36.9
|37.1
|37.1
|37.1
|36.2
|37.3
|43.4
|48.4
|SİVAS
|43.4
|40.8
|39.2
|36.3
|40.9
|41.0
|41.7
|40.6
|40.8
|37.8
|37.1
|42.2
|47.8
|AFYONKARAHİSAR
|43.9
|41.1
|39.9
|36.1
|39.2
|40.2
|38.8
|40.2
|39.8
|35.7
|34.9
|41.3
|47.3
|BURSA
|30.2
|27.3
|27.1
|22.3
|24.9
|26.2
|27.9
|27.4
|33.1
|33.2
|33.2
|39.4
|46.8
|BATMAN
|35.5
|27.1
|25.5
|22.0
|25.2
|24.0
|25.7
|22.5
|25.0
|23.5
|29.3
|38.8
|46.2
|MALATYA
|33.2
|31.2
|30.2
|25.4
|29.1
|31.9
|34.6
|34.3
|33.3
|31.3
|33.5
|40.0
|45.9
|TUNCELİ
|29.1
|29.0
|28.2
|27.4
|30.4
|30.4
|32.6
|33.8
|34.8
|33.5
|34.2
|39.5
|45.6
|ISPARTA
|31.6
|30.5
|29.7
|25.9
|30.7
|31.2
|32.6
|32.8
|33.2
|31.7
|33.4
|41.4
|45.6
|SAKARYA
|34.9
|32.8
|31.3
|28.1
|31.3
|31.8
|38.2
|30.4
|37.3
|36.4
|34.2
|39.4
|45.1
|DÜZCE
|33.8
|32.5
|32.8
|28.3
|30.7
|32.1
|32.2
|30.6
|32.3
|30.8
|32.3
|38.7
|44.9
|ERZURUM
|30.0
|25.4
|25.0
|21.1
|28.1
|31.5
|30.0
|29.2
|29.3
|26.9
|30.1
|42.9
|44.8
|MUŞ
|35.8
|26.4
|28.8
|25.9
|28.7
|31.1
|31.4
|28.2
|28.3
|25.9
|26.5
|36.5
|44.7
|RİZE
|34.0
|29.9
|28.2
|26.4
|29.8
|30.5
|31.3
|29.5
|29.8
|26.4
|31.5
|37.4
|44.3
|DENİZLİ
|32.5
|29.6
|29.9
|25.1
|27.0
|29.1
|31.3
|31.9
|34.5
|32.6
|32.6
|38.5
|44.2
|ŞIRNAK
|34.2
|30.4
|28.3
|28.5
|32.2
|34.4
|27.4
|28.6
|29.6
|25.2
|30.1
|38.5
|44.0
|KOCAELİ
|31.7
|28.6
|28.1
|21.8
|25.9
|26.5
|27.2
|27.6
|30.8
|28.7
|30.3
|42.8
|44.0
|ANTALYA
|32.9
|28.8
|29.8
|24.1
|27.1
|29.1
|30.6
|30.8
|33.2
|31.7
|33.8
|38.5
|43.8
|DİYARBAKIR
|31.5
|24.6
|24.0
|20.2
|20.8
|22.7
|21.7
|20.2
|24.0
|21.4
|26.9
|37.2
|43.4
|AMASYA
|30.4
|29.4
|28.2
|22.2
|27.3
|29.7
|30.9
|31.0
|32.8
|30.1
|30.6
|35.7
|42.5
|GİRESUN
|35.9
|33.3
|32.1
|29.6
|32.1
|31.8
|33.8
|33.2
|34.6
|33.8
|31.9
|40.1
|42.3
|KIRIKKALE
|29.1
|25.7
|24.7
|20.3
|27.4
|28.0
|27.4
|26.2
|27.0
|24.5
|28.0
|35.0
|42.2
|MUĞLA
|26.7
|23.9
|23.9
|20.8
|22.2
|23.3
|25.0
|25.7
|29.3
|30.0
|32.3
|37.3
|42.2
|SAMSUN
|30.1
|26.7
|27.1
|24.3
|27.7
|29.1
|30.8
|30.5
|32.4
|29.7
|30.5
|35.8
|42.1
|İZMİR
|23.5
|21.9
|22.1
|18.2
|20.2
|20.5
|25.1
|24.6
|30.5
|31.2
|31.7
|36.0
|42.1
|ESKİŞEHİR
|26.6
|24.1
|23.9
|20.8
|25.4
|26.3
|28.2
|28.0
|31.0
|29.4
|30.2
|36.1
|41.5
|SİNOP
|33.1
|32.1
|30.7
|25.5
|27.4
|28.5
|31.4
|31.4
|31.8
|30.3
|30.4
|36.3
|41.1
|AĞRI
|30.5
|27.4
|26.2
|22.4
|26.0
|28.2
|26.6
|22.9
|23.6
|20.8
|25.1
|35.4
|40.9
|TOKAT
|28.6
|25.9
|25.8
|22.4
|28.5
|29.0
|31.2
|30.1
|29.0
|28.2
|29.0
|34.9
|40.8
|BURDUR
|28.6
|26.6
|26.5
|25.5
|29.2
|31.1
|34.0
|33.3
|32.8
|32.7
|32.1
|36.3
|40.7
|BALIKESİR
|27.2
|26.0
|26.0
|22.2
|25.5
|26.3
|28.8
|29.6
|29.2
|29.1
|29.6
|35.0
|40.2
|ADIYAMAN
|29.4
|27.0
|25.3
|22.2
|29.7
|30.1
|30.5
|28.7
|26.5
|25.5
|26.2
|34.4
|40.2
|ÇANKIRI
|29.4
|25.2
|24.6
|23.5
|27.8
|29.6
|29.3
|27.0
|27.4
|26.3
|28.2
|31.5
|39.9
|MERSİN
|25.3
|20.4
|19.9
|16.7
|19.4
|20.5
|21.3
|22.7
|26.6
|26.7
|28.3
|35.2
|39.4
|NİĞDE
|29.6
|27.2
|27.6
|24.9
|28.0
|30.0
|30.4
|28.7
|28.6
|26.6
|28.9
|32.2
|39.2
|BOLU
|29.1
|25.1
|25.4
|22.1
|24.8
|24.3
|26.3
|26.1
|27.2
|25.8
|27.6
|32.8
|38.4
|ŞANLIURFA
|26.4
|22.0
|21.3
|18.2
|24.1
|24.4
|22.7
|22.1
|21.5
|19.7
|23.0
|30.3
|38.1
|SİİRT
|26.9
|17.9
|17.7
|17.2
|20.3
|21.6
|21.2
|18.3
|20.3
|14.0
|22.0
|32.6
|38.0
|BİLECİK
|19.6
|18.1
|19.2
|17.1
|21.9
|23.7
|26.9
|24.1
|22.2
|23.7
|25.1
|31.1
|38.0
|ZONGULDAK
|30.0
|29.7
|29.1
|26.2
|29.0
|30.2
|33.5
|33.5
|32.6
|32.5
|30.4
|34.3
|38.0
|AYDIN
|27.2
|24.1
|24.1
|21.6
|23.4
|24.4
|25.7
|25.9
|28.2
|27.0
|27.5
|32.1
|37.1
|VAN
|23.5
|17.5
|18.1
|16.6
|22.2
|23.1
|23.3
|22.7
|18.9
|18.2
|20.6
|29.0
|36.9
|BARTIN
|25.9
|26.3
|26.1
|23.7
|27.9
|29.4
|32.5
|32.4
|34.0
|32.9
|29.2
|33.5
|36.5
|ADANA
|21.9
|18.3
|19.2
|15.5
|16.4
|18.2
|19.6
|19.6
|22.7
|23.5
|23.5
|28.2
|35.0
|TEKİRDAĞ
|21.9
|20.1
|18.7
|17.0
|19.5
|22.0
|21.5
|21.8
|24.9
|23.9
|24.2
|28.9
|34.9
|BİTLİS
|22.2
|15.1
|16.6
|13.2
|21.4
|23.1
|22.8
|18.4
|21.7
|18.1
|22.7
|28.7
|34.8
|MANİSA
|19.7
|17.9
|17.4
|14.5
|17.5
|18.7
|19.7
|20.0
|20.8
|22.4
|22.1
|28.1
|34.6
|ARTVİN
|22.2
|19.0
|21.0
|17.4
|22.2
|23.0
|24.7
|22.2
|23.1
|21.5
|22.6
|28.2
|34.5
|ORDU
|25.6
|22.8
|22.8
|20.9
|23.9
|24.5
|25.4
|24.2
|28.1
|26.1
|25.7
|28.9
|34.5
|HAKKARİ
|14.8
|7.4
|9.8
|10.6
|19.1
|22.9
|25.0
|16.1
|16.1
|12.6
|18.3
|26.6
|33.3
|KARABÜK
|18.9
|17.5
|17.4
|16.4
|20.4
|21.8
|24.6
|22.6
|22.1
|21.6
|23.9
|28.4
|33.2
|KASTAMONU
|20.5
|17.9
|17.5
|17.1
|21.1
|21.2
|23.3
|21.5
|22.9
|21.9
|22.6
|29.5
|32.9
|ÇANAKKALE
|15.6
|14.7
|14.4
|12.9
|16.7
|16.5
|17.6
|18.3
|19.9
|19.2
|22.3
|30.4
|32.1
|EDİRNE
|21.0
|19.5
|18.8
|15.5
|19.6
|19.6
|21.3
|21.3
|23.4
|23.2
|22.6
|27.9
|32.1
|OSMANİYE
|21.0
|17.4
|18.0
|16.7
|19.1
|20.4
|21.0
|20.8
|20.2
|18.8
|20.1
|25.1
|32.0
|KIRKLARELİ
|19.5
|19.6
|19.7
|16.7
|20.0
|19.3
|20.5
|19.7
|23.3
|23.2
|21.9
|27.0
|31.1
|KARS
|16.8
|13.8
|14.3
|12.7
|16.1
|18.9
|17.9
|16.7
|22.6
|21.2
|18.5
|22.5
|30.2
|ARDAHAN
|14.6
|12.4
|13.1
|14.5
|17.7
|20.7
|22.1
|19.6
|18.7
|17.3
|17.1
|22.0
|29.6
VATANDAŞ 12 YILDA 55 MİLYAR DOLAR ALDI
|Şehir
|2007
|2012
|2013
|2015
|2016
|2018
|2019/3
|ADANA
|980,707
|928,918
|948,539
|1,067,028
|1,039,321
|1,166,051
|1,426,565
|ADIYAMAN
|73,211
|110,564
|113,082
|100,591
|98,320
|137,952
|161,352
|AFYONKARAHİSAR
|439,381
|494,209
|466,955
|450,503
|390,827
|403,516
|467,311
|AĞRI
|32,546
|52,910
|48,109
|45,707
|39,330
|61,426
|73,405
|AKSARAY
|480,951
|537,170
|552,795
|491,455
|440,584
|436,865
|477,014
|AMASYA
|108,540
|128,107
|127,995
|135,841
|121,334
|134,995
|161,401
|ANKARA
|6,669,793
|6,818,226
|7,073,873
|8,514,694
|8,284,274
|9,314,918
|10,864,450
|ANTALYA
|1,958,810
|2,251,392
|2,294,033
|2,464,656
|2,171,700
|2,679,008
|3,096,898
|ARDAHAN
|11,789
|17,250
|18,013
|15,947
|13,815
|16,072
|22,627
|ARTVİN
|50,575
|58,270
|60,524
|60,329
|55,519
|68,466
|84,382
|AYDIN
|654,666
|679,560
|702,109
|796,226
|725,647
|830,118
|943,792
|BALIKESİR
|737,903
|824,664
|877,210
|890,950
|878,672
|1,018,721
|1,124,705
|BARTIN
|116,967
|146,392
|151,399
|141,413
|132,104
|114,632
|123,761
|BATMAN
|71,523
|83,348
|86,222
|88,686
|83,685
|136,709
|164,156
|BAYBURT
|31,490
|28,631
|30,406
|31,589
|28,834
|31,688
|35,674
|BİLECİK
|42,662
|63,678
|71,135
|56,529
|60,308
|79,928
|98,439
|BİNGÖL
|44,074
|53,948
|55,723
|67,464
|56,470
|101,576
|108,822
|BİTLİS
|12,814
|23,886
|23,103
|26,180
|20,873
|36,810
|46,874
|BOLU
|130,609
|132,319
|138,165
|139,790
|129,138
|156,222
|185,516
|BURDUR
|119,912
|169,131
|181,200
|172,488
|167,704
|170,478
|195,454
|BURSA
|1,786,871
|1,878,417
|1,940,298
|2,467,359
|2,381,239
|2,597,947
|3,000,845
|ÇANAKKALE
|138,255
|187,945
|186,508
|217,330
|217,780
|371,898
|350,320
|ÇANKIRI
|48,074
|70,050
|69,768
|63,325
|58,773
|74,983
|94,907
|ÇORUM
|263,673
|306,386
|313,503
|307,809
|285,962
|310,666
|352,765
|DENİZLİ
|775,920
|863,696
|894,332
|946,183
|849,923
|944,377
|1,073,846
|DİYARBAKIR
|217,907
|214,115
|209,828
|242,443
|228,558
|403,962
|467,297
|DÜZCE
|123,573
|140,264
|138,099
|137,550
|127,829
|158,673
|189,329
|EDİRNE
|186,292
|209,478
|210,398
|238,052
|231,919
|267,973
|304,052
|ELAZIĞ
|282,861
|306,125
|305,474
|313,072
|272,320
|334,632
|386,537
|ERZİNCAN
|128,159
|157,921
|153,232
|150,069
|145,008
|167,083
|188,365
|ERZURUM
|127,847
|170,456
|159,663
|160,960
|140,798
|228,697
|207,973
|ESKİŞEHİR
|464,529
|575,719
|616,512
|660,477
|617,808
|756,316
|820,686
|GAZİANTEP
|536,670
|603,690
|588,855
|697,781
|672,135
|988,439
|1,069,259
|GİRESUN
|248,459
|252,188
|268,110
|269,224
|266,223
|304,145
|302,919
|GÜMÜŞHANE
|40,009
|58,549
|62,407
|62,398
|60,571
|73,473
|83,845
|HAKKARİ
|5,188
|18,305
|16,769
|13,291
|10,689
|24,775
|34,367
|HATAY
|741,943
|1,043,705
|1,298,044
|1,287,481
|1,226,613
|1,249,017
|1,438,300
|IĞDIR
|58,533
|73,244
|72,709
|84,413
|85,994
|90,564
|98,845
|ISPARTA
|284,783
|353,817
|349,621
|339,575
|307,115
|397,876
|422,096
|İSTANBUL
|34,942,740
|38,875,341
|41,240,480
|49,393,607
|47,329,231
|47,756,908
|53,654,263
|İZMİR
|3,528,874
|3,752,505
|4,362,289
|5,229,852
|5,221,479
|5,616,217
|6,370,136
|KAHRAMANMARAŞ
|301,003
|412,450
|444,877
|460,501
|406,195
|408,279
|468,281
|KARABÜK
|63,431
|93,805
|99,677
|84,233
|83,345
|107,738
|125,100
|KARAMAN
|165,667
|215,659
|220,664
|210,435
|182,593
|194,638
|218,977
|KARS
|29,939
|42,927
|40,017
|53,814
|47,485
|44,277
|63,182
|KASTAMONU
|94,370
|119,279
|121,555
|117,717
|111,162
|147,700
|159,381
|KAYSERİ
|1,217,235
|1,367,812
|1,416,504
|1,332,960
|1,187,026
|1,173,116
|1,317,738
|KIRIKKALE
|76,451
|94,436
|89,073
|87,742
|78,758
|108,632
|132,227
|KIRKLARELİ
|176,216
|196,117
|190,349
|215,652
|207,656
|223,504
|254,813
|KIRŞEHİR
|259,807
|288,593
|299,928
|267,772
|248,643
|227,563
|268,281
|KİLİS
|17,605
|21,446
|23,692
|24,930
|25,958
|48,876
|53,382
|KOCAELİ
|935,979
|981,424
|980,150
|1,165,697
|1,014,411
|1,723,419
|1,531,394
|KONYA
|1,167,508
|1,389,837
|1,333,367
|1,287,309
|1,149,190
|1,499,432
|1,521,535
|KÜTAHYA
|236,691
|328,049
|333,894
|328,639
|321,372
|366,110
|366,480
|MALATYA
|276,018
|338,072
|356,666
|345,226
|322,021
|378,871
|434,725
|MANİSA
|351,989
|414,419
|410,751
|439,751
|474,432
|620,077
|749,240
|MARDİN
|75,506
|119,049
|111,833
|144,312
|130,458
|179,037
|215,176
|MERSİN
|823,708
|764,362
|750,202
|982,246
|954,322
|1,279,304
|1,376,436
|MUĞLA
|818,409
|855,232
|902,768
|1,147,200
|1,151,238
|1,442,992
|1,563,557
|MUŞ
|25,856
|35,350
|38,378
|38,727
|33,524
|45,821
|59,988
|NEVŞEHİR
|295,483
|422,404
|446,828
|399,720
|363,489
|361,057
|394,498
|NİĞDE
|95,868
|119,766
|118,689
|118,106
|104,527
|122,348
|152,658
|ORDU
|190,361
|236,643
|246,979
|282,522
|252,754
|271,482
|328,947
|OSMANİYE
|60,454
|80,407
|79,776
|80,740
|75,972
|97,655
|127,108
|RİZE
|140,367
|156,338
|162,858
|154,392
|135,065
|194,513
|221,041
|SAKARYA
|377,777
|417,700
|545,102
|570,883
|518,466
|504,422
|578,802
|SAMSUN
|564,737
|633,127
|644,728
|664,092
|591,314
|661,082
|774,500
|SİİRT
|18,062
|29,690
|30,063
|32,307
|21,820
|48,589
|58,980
|SİNOP
|100,953
|109,762
|117,433
|113,435
|105,931
|121,539
|137,516
|SİVAS
|406,527
|518,145
|518,208
|452,621
|402,829
|395,115
|448,955
|ŞANLIURFA
|112,967
|153,038
|140,069
|146,570
|135,990
|225,400
|292,376
|ŞIRNAK
|18,244
|39,055
|31,799
|43,144
|42,393
|62,401
|78,531
|TEKİRDAĞ
|350,733
|425,717
|407,089
|504,060
|467,446
|523,964
|635,298
|TOKAT
|131,896
|174,663
|178,058
|158,927
|152,588
|177,605
|209,741
|TRABZON
|635,930
|639,622
|631,135
|739,389
|642,288
|780,855
|892,525
|TUNCELİ
|48,542
|76,756
|80,263
|87,072
|82,197
|88,379
|103,816
|UŞAK
|402,811
|459,672
|461,719
|470,644
|415,197
|397,899
|432,470
|VAN
|62,953
|112,842
|106,751
|91,051
|89,671
|133,938
|175,180
|YALOVA
|172,582
|196,870
|210,354
|247,304
|243,310
|318,006
|323,515
|YOZGAT
|269,904
|379,718
|386,306
|340,557
|317,975
|306,230
|343,304
|YURT DIŞI
|1,197,885
|7,898,440
|9,426,931
|10,700,262
|10,720,422
|16,870,422
|17,028,483
|ZONGULDAK
|496,764
|562,905
|585,928
|528,150
|492,463
|445,302
|487,555
|Toplam
|70,965,275
|85,636,088
|91,198,902
|104,701,127
|100,180,319
|113,542,363
|125,879,239
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