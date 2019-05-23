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Dolar mevduatının toplama oranı en yüksek 10 ilden 6'sı İç Anadolu'dan

HABERTURK.COM

Ekonomi yönetimi döviz kurundaki yükselişi önlemek için Türk Lirası'nı destekleyecek önlemler almaya devam ediyor. Ancak başta İç anadolu illeri olmak üzere dolar mevduatı oranı yüzde 50'nin üstünde olan şehirlerin bu alışkanlıktan bir türlü vazgeçmemesi hükümetin elini zayıflatıyor. Dolar mevduatının toplam mevduata oranı en yüksek 10 ilin 6'sı İç Anadolu'dan. Şampiyonluğu yüzde 62.7 ile Nevşehir taşıyor. İkinci yüzde 62.1 ile Aksaray, üçüncü ise Yozgat. İçanadolu'da toplam 17.7 milyar dolarlık döviz mevduatı bulunuyor. Tüm Türkiye çapında vatandaş son 12 yılda 55 milyar dolar alarak kurun yükselişine zemin hazırladı. Rahim Ak'ın haberi

dolar

Dolar kurundaki yükseliş son günlerde hızlanarak devam ediyor. Ekonomi yönetimi başta döviz alımlarında binde 1 oranında BSMV ve 100 bin doların üstündeki döviz alımlarında 1 gün valörlü teslim gibi önlemler olmak üzere çeşitli adımlar atıyor. Ancak Türkiye'de vatandaşın son 8 ayda yaklaşık 20 milyar dolar alarak bankalarda mevduat yaptıkları görülüyor. Bu durum Türkiye'de Türk Lirası'na güveni azaltıyor ve dolarisazyonu güçlendiriyor.

Türkiye'de döviz mevduatının toplam mevduata oranı yüzde 25'lerden yüzde 56'ya fırlarken bazı illerin döviz ısrarı bu durumun kalıcı olmasını sağlıyor. Sadece vatandaşın (gerçek kişiler) döviz mevduatlarına bakıldığında özellikle İçanadolu illerinde yoğun bir dolarizasyon olduğu göze çarpıyor.

Bu illerde Almanya başta olmak üzere Avrupa'da çalışıp emekli olan veya halen çalışanların döviz hesaplarının yüksek olduğu belirtiliyor. Ancak her koşulda bu kadar yüksek döviz mevduatı bir yandan elinde döviz tutan bu kişilere yüksek getiri sağlarken diğer yandan Türkiye ekonomisinin yapısını olumsuz etkiliyor. 

17.7 MİLYAR DOLARI İÇANADOLU'DA

Döviz mevduatının toplam mevduata oranı en yüksek il Nevşehir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) rakamlarına göre bu ilde Mart 2019 itibariyle döviz mevduatının toplam mevduata oranı yüzde 62.7 düzeyinde. İkinci yine bir İçaanadolu şehri olan Aksaray'da oran yüzde 62.1 ve üçüncü Yozgat'ta ise yüzde 60.2 olarak gerçekleşiyor.

İŞTE İL İL TÜRKİYE'NİN DOLAR HARİTASI

Döviz mevduatının toplam mevduata oranı en yüksek 10 ilin 6'sı İçanadolu şehirleri. İlk 10'da Kırşehir, Kayseri, Kütahya bulunuyor. Bir İçanadolu ili olan başkent Ankara'da dolarizasyon yüzde 50.2 ve bu şehir 20'inci sırada. İçanadolu'da şu anda 17.7 milyar dolarlık döviz mevduatı mevcut.

İSTANBUL DA SÜRÜKLÜYOR

Türkiye'nin gözbebeği İstanbul'da dolarizasyon yüzde yüzde 57.6 civarında ve yüksek. Öyle ki İstanbul toplam döviz mevduatının hemen hemen yarısı olan 53.6 milyar dolarlık bir varlığa sahip. İstanbul'da artış oranı da yüksek. 2007'de İstanbul'da mevduatın yüzde 42.7'si dövizken bu tutar 15.3 puan artmış durumda.

Büyükşehirlerden İzmir de dolarizasyon 2007'de yüzde 23.5'ken oran yüzde 42.1'e tırmanarak Hatay ile birlikte döviz mevudatı oranını en çok artıran il İzmir oldu. Ancak bu ildeki artışa rağmen oran diğer büyükşehirleri ve bölgeleri henüz yakalayamadı. 

HATAY VE KİLİS UÇUYOR

Döviz mevduatının toplam mevduata oranı sıralamasında en yüksek oranlı artış dolarizasyonu yüzde 31.1'den yüzde 52.2'ye çeken Hatay'da yaşandı. Dolarizasyonun 18.2 puan artarak yüzde 5.6'ye çıktığı Kilis ve büyük illerden Bursa'daki zıplama da dikkat çekti. Bursa'da dolar mevduatının toplam mevduata oranı 12 yılda yüzde 30.2'der yüzde 46.8'e ulaştı. 

DOĞU EKSPRESİ DOLAR BASMADI

Dolarizasyonun en az arttığı illerin başında son yıllarda Doğu Ekspresi ile ünlenen Ardahan ve Kars var. Bu illerde dolar mevduatının toplama oranı yüzde 30 düzeyinde. Kırklareli, Osmaniye, Edirne ve Çanakkale de dolara ve Euro'ya yüz vermeyen iller. 

 NEVŞEHİR'DE DOLAR MEVDUATININ ORANI YÜZDE 62'YE ULAŞTI

Döviz mevduatı oranı (%)            
Şehir2007200820092010201120122013201420152016201720182019/3
NEVŞEHİR57.956.556.052.255.758.860.259.957.555.354.158.462.7
AKSARAY66.962.262.357.658.660.461.061.156.953.753.658.162.1
YOZGAT58.255.654.449.351.855.655.055.553.850.449.955.060.2
İSTANBUL42.338.738.533.235.035.638.639.946.547.147.951.457.6
KIRŞEHİR61.256.354.649.650.351.853.454.253.049.947.950.157.3
IĞDIR44.338.238.937.037.443.141.542.745.747.045.152.156.8
KAYSERİ54.348.747.444.245.247.849.750.850.046.145.850.456.8
BİNGÖL46.437.837.734.236.637.335.735.337.231.937.749.155.5
KİLİS36.135.233.727.220.431.033.038.735.629.947.850.654.6
KÜTAHYA39.338.637.134.540.142.444.043.143.643.743.351.354.4
ELAZIĞ43.839.338.436.037.238.738.738.638.834.637.846.053.0
BAYBURT57.654.850.939.850.548.647.646.245.741.742.548.653.0
HATAY33.127.831.327.039.334.042.940.543.842.641.144.652.2
KARAMAN50.644.642.539.342.543.144.545.043.440.339.847.651.6
KAHRAMANMARAŞ43.739.538.636.440.740.943.043.544.041.441.045.651.1
GAZİANTEP37.532.633.227.529.230.730.233.337.034.737.645.451.1
TRABZON41.736.134.731.833.534.434.634.438.334.637.843.850.6
MARDİN43.237.136.132.433.437.635.036.540.034.036.343.750.6
KONYA44.841.339.535.338.739.238.439.138.436.038.247.050.2
ANKARA35.129.529.424.126.325.928.729.936.236.237.843.250.2
ÇORUM40.537.736.030.633.135.637.437.339.037.538.043.650.0
GÜMÜŞHANE38.635.434.634.037.140.341.339.839.236.441.245.249.8
YALOVA33.031.230.228.828.630.232.233.836.737.239.345.949.3
UŞAK42.641.240.335.540.039.541.842.644.841.438.844.348.5
ERZİNCAN38.837.136.531.436.036.937.137.137.136.237.343.448.4
SİVAS43.440.839.236.340.941.041.740.640.837.837.142.247.8
AFYONKARAHİSAR43.941.139.936.139.240.238.840.239.835.734.941.347.3
BURSA30.227.327.122.324.926.227.927.433.133.233.239.446.8
BATMAN35.527.125.522.025.224.025.722.525.023.529.338.846.2
MALATYA33.231.230.225.429.131.934.634.333.331.333.540.045.9
TUNCELİ29.129.028.227.430.430.432.633.834.833.534.239.545.6
ISPARTA31.630.529.725.930.731.232.632.833.231.733.441.445.6
SAKARYA34.932.831.328.131.331.838.230.437.336.434.239.445.1
DÜZCE33.832.532.828.330.732.132.230.632.330.832.338.744.9
ERZURUM30.025.425.021.128.131.530.029.229.326.930.142.944.8
MUŞ35.826.428.825.928.731.131.428.228.325.926.536.544.7
RİZE34.029.928.226.429.830.531.329.529.826.431.537.444.3
DENİZLİ32.529.629.925.127.029.131.331.934.532.632.638.544.2
ŞIRNAK34.230.428.328.532.234.427.428.629.625.230.138.544.0
KOCAELİ31.728.628.121.825.926.527.227.630.828.730.342.844.0
ANTALYA32.928.829.824.127.129.130.630.833.231.733.838.543.8
DİYARBAKIR31.524.624.020.220.822.721.720.224.021.426.937.243.4
AMASYA30.429.428.222.227.329.730.931.032.830.130.635.742.5
GİRESUN35.933.332.129.632.131.833.833.234.633.831.940.142.3
KIRIKKALE29.125.724.720.327.428.027.426.227.024.528.035.042.2
MUĞLA26.723.923.920.822.223.325.025.729.330.032.337.342.2
SAMSUN30.126.727.124.327.729.130.830.532.429.730.535.842.1
İZMİR23.521.922.118.220.220.525.124.630.531.231.736.042.1
ESKİŞEHİR26.624.123.920.825.426.328.228.031.029.430.236.141.5
SİNOP33.132.130.725.527.428.531.431.431.830.330.436.341.1
AĞRI30.527.426.222.426.028.226.622.923.620.825.135.440.9
TOKAT28.625.925.822.428.529.031.230.129.028.229.034.940.8
BURDUR28.626.626.525.529.231.134.033.332.832.732.136.340.7
BALIKESİR27.226.026.022.225.526.328.829.629.229.129.635.040.2
ADIYAMAN29.427.025.322.229.730.130.528.726.525.526.234.440.2
ÇANKIRI29.425.224.623.527.829.629.327.027.426.328.231.539.9
MERSİN25.320.419.916.719.420.521.322.726.626.728.335.239.4
NİĞDE29.627.227.624.928.030.030.428.728.626.628.932.239.2
BOLU29.125.125.422.124.824.326.326.127.225.827.632.838.4
ŞANLIURFA26.422.021.318.224.124.422.722.121.519.723.030.338.1
SİİRT26.917.917.717.220.321.621.218.320.314.022.032.638.0
BİLECİK19.618.119.217.121.923.726.924.122.223.725.131.138.0
ZONGULDAK30.029.729.126.229.030.233.533.532.632.530.434.338.0
AYDIN27.224.124.121.623.424.425.725.928.227.027.532.137.1
VAN23.517.518.116.622.223.123.322.718.918.220.629.036.9
BARTIN25.926.326.123.727.929.432.532.434.032.929.233.536.5
ADANA21.918.319.215.516.418.219.619.622.723.523.528.235.0
TEKİRDAĞ21.920.118.717.019.522.021.521.824.923.924.228.934.9
BİTLİS22.215.116.613.221.423.122.818.421.718.122.728.734.8
MANİSA19.717.917.414.517.518.719.720.020.822.422.128.134.6
ARTVİN22.219.021.017.422.223.024.722.223.121.522.628.234.5
ORDU25.622.822.820.923.924.525.424.228.126.125.728.934.5
HAKKARİ14.87.49.810.619.122.925.016.116.112.618.326.633.3
KARABÜK18.917.517.416.420.421.824.622.622.121.623.928.433.2
KASTAMONU20.517.917.517.121.121.223.321.522.921.922.629.532.9
ÇANAKKALE15.614.714.412.916.716.517.618.319.919.222.330.432.1
EDİRNE21.019.518.815.519.619.621.321.323.423.222.627.932.1
OSMANİYE21.017.418.016.719.120.421.020.820.218.820.125.132.0
KIRKLARELİ19.519.619.716.720.019.320.519.723.323.221.927.031.1
KARS16.813.814.312.716.118.917.916.722.621.218.522.530.2
ARDAHAN14.612.413.114.517.720.722.119.618.717.317.122.029.6

 

VATANDAŞ 12 YILDA 55 MİLYAR DOLAR ALDI

Şehir2007201220132015201620182019/3
ADANA980,707928,918948,5391,067,0281,039,3211,166,0511,426,565
ADIYAMAN73,211110,564113,082100,59198,320137,952161,352
AFYONKARAHİSAR439,381494,209466,955450,503390,827403,516467,311
AĞRI32,54652,91048,10945,70739,33061,42673,405
AKSARAY480,951537,170552,795491,455440,584436,865477,014
AMASYA108,540128,107127,995135,841121,334134,995161,401
ANKARA6,669,7936,818,2267,073,8738,514,6948,284,2749,314,91810,864,450
ANTALYA1,958,8102,251,3922,294,0332,464,6562,171,7002,679,0083,096,898
ARDAHAN11,78917,25018,01315,94713,81516,07222,627
ARTVİN50,57558,27060,52460,32955,51968,46684,382
AYDIN654,666679,560702,109796,226725,647830,118943,792
BALIKESİR737,903824,664877,210890,950878,6721,018,7211,124,705
BARTIN116,967146,392151,399141,413132,104114,632123,761
BATMAN71,52383,34886,22288,68683,685136,709164,156
BAYBURT31,49028,63130,40631,58928,83431,68835,674
BİLECİK42,66263,67871,13556,52960,30879,92898,439
BİNGÖL44,07453,94855,72367,46456,470101,576108,822
BİTLİS12,81423,88623,10326,18020,87336,81046,874
BOLU130,609132,319138,165139,790129,138156,222185,516
BURDUR119,912169,131181,200172,488167,704170,478195,454
BURSA1,786,8711,878,4171,940,2982,467,3592,381,2392,597,9473,000,845
ÇANAKKALE138,255187,945186,508217,330217,780371,898350,320
ÇANKIRI48,07470,05069,76863,32558,77374,98394,907
ÇORUM263,673306,386313,503307,809285,962310,666352,765
DENİZLİ775,920863,696894,332946,183849,923944,3771,073,846
DİYARBAKIR217,907214,115209,828242,443228,558403,962467,297
DÜZCE123,573140,264138,099137,550127,829158,673189,329
EDİRNE186,292209,478210,398238,052231,919267,973304,052
ELAZIĞ282,861306,125305,474313,072272,320334,632386,537
ERZİNCAN128,159157,921153,232150,069145,008167,083188,365
ERZURUM127,847170,456159,663160,960140,798228,697207,973
ESKİŞEHİR464,529575,719616,512660,477617,808756,316820,686
GAZİANTEP536,670603,690588,855697,781672,135988,4391,069,259
GİRESUN248,459252,188268,110269,224266,223304,145302,919
GÜMÜŞHANE40,00958,54962,40762,39860,57173,47383,845
HAKKARİ5,18818,30516,76913,29110,68924,77534,367
HATAY741,9431,043,7051,298,0441,287,4811,226,6131,249,0171,438,300
IĞDIR58,53373,24472,70984,41385,99490,56498,845
ISPARTA284,783353,817349,621339,575307,115397,876422,096
İSTANBUL34,942,74038,875,34141,240,48049,393,60747,329,23147,756,90853,654,263
İZMİR3,528,8743,752,5054,362,2895,229,8525,221,4795,616,2176,370,136
KAHRAMANMARAŞ301,003412,450444,877460,501406,195408,279468,281
KARABÜK63,43193,80599,67784,23383,345107,738125,100
KARAMAN165,667215,659220,664210,435182,593194,638218,977
KARS29,93942,92740,01753,81447,48544,27763,182
KASTAMONU94,370119,279121,555117,717111,162147,700159,381
KAYSERİ1,217,2351,367,8121,416,5041,332,9601,187,0261,173,1161,317,738
KIRIKKALE76,45194,43689,07387,74278,758108,632132,227
KIRKLARELİ176,216196,117190,349215,652207,656223,504254,813
KIRŞEHİR259,807288,593299,928267,772248,643227,563268,281
KİLİS17,60521,44623,69224,93025,95848,87653,382
KOCAELİ935,979981,424980,1501,165,6971,014,4111,723,4191,531,394
KONYA1,167,5081,389,8371,333,3671,287,3091,149,1901,499,4321,521,535
KÜTAHYA236,691328,049333,894328,639321,372366,110366,480
MALATYA276,018338,072356,666345,226322,021378,871434,725
MANİSA351,989414,419410,751439,751474,432620,077749,240
MARDİN75,506119,049111,833144,312130,458179,037215,176
MERSİN823,708764,362750,202982,246954,3221,279,3041,376,436
MUĞLA818,409855,232902,7681,147,2001,151,2381,442,9921,563,557
MUŞ25,85635,35038,37838,72733,52445,82159,988
NEVŞEHİR295,483422,404446,828399,720363,489361,057394,498
NİĞDE95,868119,766118,689118,106104,527122,348152,658
ORDU190,361236,643246,979282,522252,754271,482328,947
OSMANİYE60,45480,40779,77680,74075,97297,655127,108
RİZE140,367156,338162,858154,392135,065194,513221,041
SAKARYA377,777417,700545,102570,883518,466504,422578,802
SAMSUN564,737633,127644,728664,092591,314661,082774,500
SİİRT18,06229,69030,06332,30721,82048,58958,980
SİNOP100,953109,762117,433113,435105,931121,539137,516
SİVAS406,527518,145518,208452,621402,829395,115448,955
ŞANLIURFA112,967153,038140,069146,570135,990225,400292,376
ŞIRNAK18,24439,05531,79943,14442,39362,40178,531
TEKİRDAĞ350,733425,717407,089504,060467,446523,964635,298
TOKAT131,896174,663178,058158,927152,588177,605209,741
TRABZON635,930639,622631,135739,389642,288780,855892,525
TUNCELİ48,54276,75680,26387,07282,19788,379103,816
UŞAK402,811459,672461,719470,644415,197397,899432,470
VAN62,953112,842106,75191,05189,671133,938175,180
YALOVA172,582196,870210,354247,304243,310318,006323,515
YOZGAT269,904379,718386,306340,557317,975306,230343,304
YURT DIŞI1,197,8857,898,4409,426,93110,700,26210,720,42216,870,42217,028,483
ZONGULDAK496,764562,905585,928528,150492,463445,302487,555
Toplam70,965,27585,636,08891,198,902104,701,127100,180,319113,542,363125,879,239

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YORUMLAR

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  • hypnox 1 gün önce Bak hele sen Aksarayla Nevşehire. Sorsan en milliyetçi biziz derler lafta. İcraate gelince pufff :)
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  • bozoglu@outlook.com 1 gün önce Millette güven kalmamış. Asgari ücretle 2000 yılında 14 çeyrek altın alınırken 2019 yılında 4,5 çeyrek altın alınabiliyor. Hesap ortada. Asgari ücret 6350₺ olsaydı bu durum olmazdı. Alkışlar millete sırtını dönenlere!
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  • pembepanter 2 gün önce Türkiye'yi seven insan dolar'a yatırım yapmaz ama kapitalist dünyanın çarkları Anadolu'nun bağrına kadar saplanmış! İnsanlar elinde ki 50 Lirayı bile dolar'a çeviriyorsa söyleyecek söz bitmiş vicdanlara havale başlamıştır.
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